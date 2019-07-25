Новые механизмы развития и нестандартные решения в социальной сфере, которые инициировало правительство страны на Дальнем Востоке, в каждом из его 11 субъектов реализуются по-своему. Особенности территорий - климатические, исторические, экономические - формируют подчас и совсем разные задачи. Сегодня на площадке "РГ" выступили члены экспертно-консультативного совета при губернаторе Хабаровского края, рассказавшие о главных проблемах этого региона и способах их решения.

Как сегодня можно охарактеризовать экономику Хабаровского края?

Вадим Заусаев, профессор, д.э.н.:

- К сожалению, пока изменить вектор развития не удается. Тенденции по основным макропоказателям в Хабаровском крае негативные. Подтверждают их и итоги первого полугодия 2019-го. Миграционный отток, как и государственный долг - наибольшие из всех субъектов макрорегиона (четыре тысячи человек и 54,9 миллиарда рублей). Стоящие перед краем проблемы обусловлены прежде всего слабой адаптацией его диверсифицированной экономики к рыночным условиям хозяйствования. Традиционные драйверы роста - военно-промышленное и гражданское машиностроение, а также лесная индустрия - потеряли свою динамику. Естественная основа регионального хозяйства (рентные ресурсодобывающие производства) не обеспечивает воспроизводство 1,3 миллиона человек, которые составляют население края.

Виктор Крюков, кандидат г.-м.н.:

- В Хабаровском крае действуют существенные ограничения экономического роста. Они включают много факторов: высокую затратность жизни, значительную долю низкоэффективных перерабатывающих производств, дефицитность бюджета, высокий государственный долг, низкую налогооблагаемую базу, растущий дефицит высококвалифицированных рабочих и специалистов.

И что же делать?

Евгений Галичанин, профессор, д.э.н.:

- Необходим поиск ресурсов и механизмов для перевода экономики на качественно новый уровень развития. Кстати, хорошие возможности открываются с разработкой Национальной программы развития Дальнего Востока. Но возможности эти должны базироваться на научной основе. Обязательно следует учитывать формирующиеся тенденции, объективные ограничения и резервы развития - как общего, так и сугубо краевого значения.

Вадим Заусаев:

- Надо ориентироваться на формирование быстрорастущего постоянного населения и диверсифицированной экономики на приграничном юге, стягивание жителей в большие и малые селитебные центры и создание в них максимально комфортных условий проживания. При этом будет идти расширение вахтовых методов организации труда на севере. Еще один фактор такого рода - размещение производительных сил на основе формирования территориальных центров экономического роста с ранжированием их по уровням значимости (федеральный, региональный, локальный и местный), каждый из которых будет иметь свои особенности социально-экономического развития.

Концепция более или менее понятна. Какие конкретные шаги надо предпринять?

Вадим Заусаев:

- Здесь требуются действия власти как федерального, так и краевого уровней. Федеральные могут и должны обеспечить развитие рентных отраслей в центре цепочки вертикально-интегрированных структур, где вначале воспроизводство и геологоразведка, а в конце переработка. Сюда же приплюсуем осуществление специальной экономической политики, включающей преференциальные режимы хозяйствования для бизнеса, в том числе совершенствование ТОР и СПВ, инфраструктурное обустройство территории, принятие противозатратного кодекса в естественных монополиях и компаниях с государственным участием, а также в органах госвласти.

Несмотря на уменьшение перерабатывающих производств, Хабаровский край сохранил диверсифицированную структуру экономики

Дальневосточный бизнес в реальном секторе экономики надо освободить от всех федеральных налогов. Более того, его следует освободить от выплаты дальневосточных надбавок и льгот, с переносом этих затрат на государственный бюджет. Пилотный проект такого рода предлагаю сделать в ТОР "Комсомольск" для выявления положительных и возможных отрицательных последствий.

Еще необходимо расширить полномочия субъектов в распоряжении и пользовании природными ресурсами, увеличить налогооблагаемую базу субъектов за счет закрепления бизнеса по месту деятельности. Чтобы установить надежные и доступные связи субъекта с "материнской" стороной, надо регулировать транспортные тарифы. Один из самых важных пунктов: необходимо принятие федерального закона "О развитии Дальнего Востока" как институциональной основы развития субъектов ДФО.

Это очень серьезная программа. А что остается на долю правительства Хабаровского края?

Александр Снычков, профессор Дальневосточной народной академии наук:

- А его действия необходимы в следующих направлениях: максимальное развитие рентных отраслей - рыбной, угольной, лесной. Нужна разработка механизмов поддержки малого и среднего бизнеса. Желательно введение режима жесточайшей экономии в использовании бюджетных ресурсов. Обустройство территории должно идти на принципах государственно-частного партнерства, когда бизнесу возмещают посредством будущих налогов затраты на создание производственной и социальной инфраструктуры, подготовку рабочих кадров. От краевых властей ждут лоббирования в высших инстанциях крупных инвестиционных проектов: комплексное освоение ресурсов Охотского моря, транспортный переход на Сахалин, строительство Тугурской приливной электростанции и второго пути на БАМе, освоение месторождений алунитов, неметаллов, редких металлов и земель, создание транспортного коридора через Уссурийский остров (север Китая - порты Дальнего Востока)…

Вадим Заусаев:

- Несмотря на значительное сокращение перерабатывающих производств Хабаровский край сохранил диверсифицированную структуру хозяйства. Это своего рода модель новой дальневосточной экономики. Но ей еще предстоит доказать право на жизнь. Иначе удел макрорегиона - стать сырьевым придатком стран АТР.

Цифры и факты

- 1,321 миллиона человек составило население Хабаровского края на начало 2019 года.

- 682 миллиарда руб­лей достиг валовой региональный продукт в 2018 году.

- 1,7 человека на квадратный километр - плотность населения Хабаровского края.

- 3,8 процента - уровень безработицы в Хабаровском крае в 2018 году.