Геологоразведку в Арктике необходимо развивать

Геологоразведка в Арктике нуждается в интенсификации. Об этом заявил зампред правительства, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Ресурсы арктического шельфа очень большие. Они оцениваются в 17 миллиардов тонн жидких углеводородов и 85 триллионов кубометров газа, при этом степень геологической изученности Арктической зоны остается крайне низкой, особенно шельфа. Скважины практически не бурятся. Лицензионные соглашения нарушаются или переносятся".

Вице-премьер отметил неудовлетворительную работу Минприроды по разведке и освоению месторождений Арктической зоны. "И денег выделяется мало, и геологоразведка осуществляется в недостаточном объеме, и месторождения не осваиваются длительный период, - конкретизировал он. - Мы договорились о том, что создадим рабочую группу из специалистов и разработаем программу. Потому что для того, чтобы привлекать другие средства, надо доказывать, что мы за счет геологоразведки добиваемся, как повышается стоимость РФ, эта работа не очень простая".

Кроме того, Госкомиссия по вопросам развития Арктики указала на неподготовленность Росатома по вопросу инфраструктуры Северного морского пути. "Считаю, что вопрос был подготовлен слабо, Росатом говорил только о вопросах, связанных со строительством и эксплуатацией ледоколов, - рассказал вице-премьер, - но корпорация в соответствии с решением правительства получила функции оператора Северного морского пути. Росатом должен был подготовить все вопросы, связанные с инфраструктурой, а это и порты, и взлетно-посадочные площадки, и автомобильные и железные дороги, и связь, и безопасность".