Издан приказ о закрытии лагеря в Хабаровском крае после пожара

Администрация комплекса "Холдоми" закрывает лагерь, где произошел пожар, унесший жизни четверых детей. Приказ об этом уже издан.

Накануне корреспондент "РГ" побывал на месте трагических событий. Тогда в лагере оставались около 200 ребят. Некоторых из них родители забирать домой не собирались, заверяя, что дети сами не хотят уезжать.

В то же время министр образования Хабаровского края Алла Кузнецова на заседании региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям выступила за то, чтобы лагерь был закрыт в ближайшее время.

"На данный момент в лагере осталось 62 ребенка", - в четверг сообщила журналистам пресс-секретарь правительства края Надежда Томченко.

Она отметила, что часть детей из лагеря родители заберут сами. Остальных в 14:00 увезут автобусом в Комсомольск-на-Амуре, где их встретят родные. К вечеру в лагере никого не останется.

Руководство "Холдоми" готово вернуть деньги за путевки. Также решается вопрос о компенсациях.

"Случилась большая трагедия. Мы не ищем оправданий. Их нет. Мы глубоко сожалем о случившимся и скорбим вместе со всеми", - заявляют представители администрации комплекса.

Они также отметили, что официально информировали надзорные органы о создании палаточного городка еще в 2018 году, организовывая его впервые после форума "Амур".