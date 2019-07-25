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25.07.2019 13:27
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Шесть минут до заграницы

Россию и Китай свяжет канатная дорога
Текст: Татьяна Дмитракова (Благовещенск)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 162(7920)
С середины Амура, разделяющего Россию и Китай, Амурскую область и провинцию Хэйлунцзян, дан старт новому российско-китайскому проекту - строительству первой в мире трансграничной канатной дороги.
"Канатка" и терминал создадут в Благовещенске еще один знаковый объект, своего рода новую визитную карточку Приамурья. Фото: КБ "Стрелка" "Канатка" и терминал создадут в Благовещенске еще один знаковый объект, своего рода новую визитную карточку Приамурья. Фото: КБ "Стрелка"
"Канатка" и терминал создадут в Благовещенске еще один знаковый объект, своего рода новую визитную карточку Приамурья. Фото: КБ "Стрелка"

Для торжественной церемонии делегации обеих стран прибыли на расцвеченную флагами двух государств баржу, установленную на фарватере пограничной реки. По сигналу с судна строители одновременно залили первые кубометры бетона в основания будущих пассажирских терминалов.

Фото: Предоставлено пресс-службой Председателя КНР
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Соглашение о создании уникального инфраструктурного объекта правительства РФ и КНР подписали 3 сентября 2015 года. Вложения в проект - исключительно частные. Их сделают российская группа компаний "Регион" и китайская "Цзиньлунган". Объем инвестиций в российскую часть проекта - более 3,5 миллиарда рублей. Основная часть этой суммы пойдет на возведение четырехэтажной терминальной станции с культурными, развлекательными и деловыми площадками.

- Для разработки концепции терминалов "канатки" был организован закрытый международный архитектурный конкурс, - рассказал директор проектов "КБ Стрелка" Семен Москалик. - В нем участвовало 40 ведущих российских и зарубежных бюро, которые представили 11 вариантов. Победила голландская компания UNStudio.

По проекту на российской стороне терминал трансграничной дороги построят практически в центре Благовещенска. Здание будет выполнять три функции - транспортную, представительскую и коммерческую.
Во-первых, ряд специалистов считает, что сообщение между государствами сейчас организовано неэффективно, хотя спрос на перемещение между Благовещенском и Хэйхэ высок. Теплоходы вместимостью 196 человек ходят только раз в час.

- Канатная дорога обеспечит более комфортное и оперативное сообщение между городами, - уверен Семен Москалик. - Интервал движения сократится до 12 минут в пиковый период. Гондолы, рассчитанные на 60 пассажиров, будут пересекать реку за шесть минут.

Четыре канатные линии смогут перевозить до семи тысяч человек в день

Четыре канатных линии станут работать по маятниковому принципу, как фуникулер, перевозя до семи тысяч человек в день.

Такой оптимизм разделяют не все.

- И китайские, и многие российские туристы ездят с баулами килограммов по 50 каждый, - напомнил экономист-международник Владимир Павлов. - В подвесной кабине с таким багажом ездить нельзя, а если отправлять вещи отдельно, придется потом забирать их на таможенном складе и платить пошлину. Согласитесь, выглядит не очень заманчиво.

Второе предназначение "канатки" и терминала с фасадом из двухслойной светопропускающей оболочки - создать еще один знаковый объект в городе, своего рода новую визитную карточку Приамурья. "Точек притяжения" в Благовещенске явно не хватает. Как показал мониторинг, туристы, прежде всего китайские, фотографируют всего десять объектов в городе.

Фото: Михаил Митрофанов
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Предполагается, что в терминале разместятся притягательные арт-объекты и выставки, погружающие в русскую культуру. Оформление интерьеров должно подвигнуть приезжих к фотографированию и селфи. Здесь же развернется продажа популярных у китайцев товаров и сувениров.

В-третьих, ввод новой транспортной линии должен помочь реализовать экономический потенциал территории и способствовать росту пассажиропотока.

- Трансграничная дорога позволит легко перемещаться между нашими странами, увеличит туристический поток, станет точкой притяжения бизнеса. Да и сама по себе будет уникальным объектом, каких нет больше в мире, - считает губернатор Амурской области Василий Орлов.

С его мнением согласен глава Народного правительства Хэйхэ Ма Ли: "После ввода канатной дороги туристам станет еще удобнее выезжать в Россию. Мы будем строить зоны дьюти-фри, шопинга, новые гостиницы, развлекательные объекты".

По планам строительство трансграничной канатной дороги завершится во второй половине 2022 года, и еще через год, по расчетам властей Приамурья, число пересекающих границу пассажиров достигнет миллиона человек.

Кстати

Стоимость билета на поездки по трансграничной канатной дороге пока неизвестна. В компании-инвесторе сообщили, что она будет на уровне существующих цен на переправу из Благовещенска в Хэйхэ. Сейчас стоимость билета на теплоход класса "Амур" для взрослых составляет 1650 рублей, для детей от пяти до десяти лет - 965. Поездка на автобусе обходится взрослым в 2150 рублей, детям - 1215. Стоимость переправы на судне на воздушной подушке "Пума" - 2200 рублей.

Справка "РГ"

Сейчас трансграничные пассажирские перевозки на линии Благовещенск - Хэйхэ осуществляются теплоходами, в зимний период - автобусами по понтонному мосту, в межсезонье - судами на воздушной подушке. Строится автомобильный мост через Амур, который намечено сдать в конце 2019 года.

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