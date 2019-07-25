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25.07.2019 11:30
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Расщепление жиров

Как магазины выполнили вступившие в силу требования к размещению молочной продукции
Текст: Ольга Журман (Владивосток)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 162(7920)
1 июля вступило в силу постановление правительства РФ, регулирующее правила размещения молочной продукции. Теперь товары без заменителей молочного жира будут продаваться отдельно от тех, в которых такие добавки есть. Визуально покупателю должно быть понятно, что это разные продукты.
Чаще всего магазины дают указание на "правильную" молочную продукцию с помощью соответствующих табличек. Фото: Ольга Журман/РГ Чаще всего магазины дают указание на "правильную" молочную продукцию с помощью соответствующих табличек. Фото: Ольга Журман/РГ
Чаще всего магазины дают указание на "правильную" молочную продукцию с помощью соответствующих табличек. Фото: Ольга Журман/РГ

Взяла очки для чтения, вооружилась лупой, чтобы разглядеть мелкий шрифт, которым производители так любят писать состав продукта, и пошла по магазинам. Вскоре стало ясно: одни постановление вроде бы выполнили, вторые о нем и не знали. С последними все понятно. Например, продавец минисупермаркета (так и написано) из категории "за углом", которому я призналась, чем интересуюсь, наивно спросила: "А как должно быть?"

Фото: istockphoto.com
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- Что вы так рассматриваете внимательно? Сроки изготовления? - задала вопрос пожилая женщина. А когда я объяснила, во что вчитываюсь, призналась: - Ой, а я только на цены смотрю, мне лишь бы подешевле.

Сложнее получилось с теми магазинами, которые постановление вроде бы выполнили. В них есть таблички, как правило, зеленого цвета "Без содержания заменителя молочного жира". Они висят над одной из молочных витрин, которые обычно состоят из пяти полок, что и понятно, оборудование у всех стандартное. На четырех - пакеты с молоком, кефиром, упаковки со сметаной, творогом и прочим, в составе которых действительно не указан заменитель молочного жира. Но на самой нижней пятой полке во всех (!) магазинах, в которые я зашла, выложены творожные сырки. А они в большинстве своем содержат растительный жир, о чем честно написано на упаковках. Правда, некоторые и молочный тоже. Так выполнили эти магазины постановление правительства или нет?

В супермаркете одной из торговых сетей табличка "Без содержания заменителя молочного жира" висит между несколькими молочными витринами вертикально.

- Это значит, что слева от нее вся продукция натуральная, без заменителей, - объяснил мне работник Максуд (так написано на его бейджике).

- Почему слева?

- Так как покупатель идет с той стороны, от входа, проходит другие молочные витрины, а отсюда начинается продукция без заменителей, - отвечает он.

Во всех проверенных торговых точках содержащие растительный жир творожные сырки выложены на полке "натуральных продуктов"

С одной стороны, логика есть, с другой - а если я, гуляя по магазину, подойду не с той стороны? И сочту продукцией без заменителей все то, что справа? Но претензий не предъявишь. "Предприниматели вправе самостоятельно выбрать способ, позволяющий отделить натуральную молочную продукцию от иных пищевых товаров. Среди вариантов - выкладка продуктов с применением разделителей, дополнительное оформление ценников, специальное оформление полок и холодильников", - говорится в рекомендациях департамента лицензирования и торговли администрации Приморского края.

Некоторые магазины выбрали вариант указания истинно молочных продуктов непосредственно на ценниках и некрупными буквами. Так тоже можно, но, учитывая количество ценников в супермаркетах, только въедливый покупатель обратит на это внимание.

И кстати, ни на одной из витрин под табличкой "Без содержания заменителя молочного жира" в тех магазинах, где я побывала, не выложен сыр. Или ретейлеры не знают, что сыр относится к молочным продуктам? Но в это трудно поверить. Или он все-таки содержит заменители молочного жира, что покупатели всегда подозревали, а отсутствие на витрине "истинной молочки" есть косвенное тому подтверждение?

В целом же владивостокцы новшество пока не оценили. На расспросы многие отвечали, что вообще не в курсе нового постановления правительства. Более того, толком не разобрались в нем и ретейлеры.

А как у соседей?

В Управлении Роспотребнадзора по Республике Якутия сообщили, что торговые точки в Якутске в целом соблюдают технический регламент "О безопасности молока и молочной продукции" и маркируют товары в соответствии с новыми правилами. А вот в Магадане изменения в ценниках заметны только в крупных магазинах города. Небольшие торговые точки не спешат выполнять новые правила.

Экономика Товары и цены Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток
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