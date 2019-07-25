Первый после перерыва, связанного с реконструкцией железной дороги, пассажирский поезд прошел от станции Взморье на юге острова до поселка Ноглики на северо-западе.

На привокзальной площади Южно-Сахалинска в этот день было особенно оживленно. Кроме привычных маршрутных автобусов к посадочным стоянкам подъехали несколько дополнительных - до станции Взморье. У дверей этих машин пассажиров встречали… проводники поезда. У каждого из отъезжающих, кроме автобусного, был еще и железнодорожный билет. Всего из областного центра к железнодорожной платформе доставили таким образом более 200 человек.

До сентября поездка на север острова по железной дороге будет проходить по такой схеме: автобусом - до Взморья, поездом - до Ноглик. Затем откроют движение по всей магистрали, и необходимость в комбинированных перевозках отпадет.

Напомним, что с 2003 года на Сахалине идут работы по "перешивке" островной магистрали: узкоколейку шириной 1067 миллиметров перестраивают под общесетевой стандарт - 1520 миллиметров. В последние два года эта работа набрала хороший темп, а решающий рывок сделан нынешним летом. Жизнь островитянам осложнило то, что примерно на три недели пришлось совсем остановить движение поездов на дальние расстояния. В середине июня прошел первый пассажирский поезд по небольшому участку широкой колеи, соединившей города Холмск и Томари. И вот - отправка состава дальнего следования.

Поезд, следующий в Ноглики, практически ничем не отличался от тех, к которым привыкли с ахалинцы. Только присмотревшись к вагонным тележкам, можно заметить, что они немного шире прежних.

- Этот состав не новый, вагоны просто переставлены на тележки стандарта 1520, - поясняет первый заместитель генерального директора островной пассажирской компании Михаил Малюгин.

И добавляет, что ожидается поступление новых, более комфортабельных и современных, пассажирских вагонов. Так что сахалинцам еще предстоит в полной мере ощутить плюсы широкой колеи. Кроме того, в область должны прибыть три рельсовых автобуса РА3, которые планируют задействовать на пригородных направлениях.

Вести речь о строительстве железнодорожного перехода между Сахалином и материком, имея стандартную для всей страны колею, можно более уверенно

- Пока шла перешивка, я была в отпуске, и за это время очень соскучилась по работе. Здесь почти ничего не изменилось. Пассажиры такие же приветливые и вежливые, только их стало больше. Наверное, они тоже скучали по нам, - поделилась впечатлениями проводник с восьмилетним стажем Марина Огарь.

В вагонах много вахтовиков, которые регулярно ездят с юга на север острова и обратно. Они отмечают, что добираться до Ноглик поездом гораздо комфортнее, чем автомобилем. Садишься в вагон вечером, а утром уже прибываешь на место.

Преимущества "перешивки" не очевидны для всех, но вполне понятны железнодорожникам. Срок эксплуатации узких вагонных тележек скоро истечет, а заменить их нечем. Не хватает и других запчастей для уникальной железнодорожной техники. К тому же широкая колея добавляет составам устойчивости, а значит, позволит увеличить и грузоподъемность, и скорость движения. Да и вести речь о строительстве железнодорожного перехода между Сахалином и материком, имея стандартную для всей страны колею, можно более уверенно.

Цифра

260 человек стали пассажирами первого на Сахалине ширококолейного поезда дальнего следования.