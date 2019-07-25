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25.07.2019 08:41
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Перешили рельсы

На Сахалине открыли движение пассажирских поездов дальнего следования по широкой колее
Текст: Евгения Шерешевская (Южно-Сахалинск)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 162(7920)
Первый после перерыва, связанного с реконструкцией железной дороги, пассажирский поезд прошел от станции Взморье на юге острова до поселка Ноглики на северо-западе.

На привокзальной площади Южно-Сахалинска в этот день было особенно оживленно. Кроме привычных маршрутных автобусов к посадочным стоянкам подъехали несколько дополнительных - до станции Взморье. У дверей этих машин пассажиров встречали… проводники поезда. У каждого из отъезжающих, кроме автобусного, был еще и железнодорожный билет. Всего из областного центра к железнодорожной платформе доставили таким образом более 200 человек.

Фото: Инфоцентр "Крымский мост"
На Крымском мосту завершили укладку рельсов

До сентября поездка на север острова по железной дороге будет проходить по такой схеме: автобусом - до Взморья, поездом - до Ноглик. Затем откроют движение по всей магистрали, и необходимость в комбинированных перевозках отпадет.

Напомним, что с 2003 года на Сахалине идут работы по "перешивке" островной магистрали: узкоколейку шириной 1067 миллиметров перестраивают под общесетевой стандарт - 1520 миллиметров. В последние два года эта работа набрала хороший темп, а решающий рывок сделан нынешним летом. Жизнь островитянам осложнило то, что примерно на три недели пришлось совсем остановить движение поездов на дальние расстояния. В середине июня прошел первый пассажирский поезд по небольшому участку широкой колеи, соединившей города Холмск и Томари. И вот - отправка состава дальнего следования.

Поезд, следующий в Ноглики, практически ничем не отличался от тех, к которым привыкли с ахалинцы. Только присмотревшись к вагонным тележкам, можно заметить, что они немного шире прежних.

- Этот состав не новый, вагоны просто переставлены на тележки стандарта 1520, - поясняет первый заместитель генерального директора островной пассажирской компании Михаил Малюгин.

И добавляет, что ожидается поступление новых, более комфортабельных и современных, пассажирских вагонов. Так что сахалинцам еще предстоит в полной мере ощутить плюсы широкой колеи. Кроме того, в область должны прибыть три рельсовых автобуса РА3, которые планируют задействовать на пригородных направлениях.

Вести речь о строительстве железнодорожного перехода между Сахалином и материком, имея стандартную для всей страны колею, можно более уверенно

- Пока шла перешивка, я была в отпуске, и за это время очень соскучилась по работе. Здесь почти ничего не изменилось. Пассажиры такие же приветливые и вежливые, только их стало больше. Наверное, они тоже скучали по нам, - поделилась впечатлениями проводник с восьмилетним стажем Марина Огарь.

В вагонах много вахтовиков, которые регулярно ездят с юга на север острова и обратно. Они отмечают, что добираться до Ноглик поездом гораздо комфортнее, чем автомобилем. Садишься в вагон вечером, а утром уже прибываешь на место.

Преимущества "перешивки" не очевидны для всех, но вполне понятны железнодорожникам. Срок эксплуатации узких вагонных тележек скоро истечет, а заменить их нечем. Не хватает и других запчастей для уникальной железнодорожной техники. К тому же широкая колея добавляет составам устойчивости, а значит, позволит увеличить и грузоподъемность, и скорость движения. Да и вести речь о строительстве железнодорожного перехода между Сахалином и материком, имея стандартную для всей страны колею, можно более уверенно.

Цифра

260 человек стали пассажирами первого на Сахалине ширококолейного поезда дальнего следования.

Экономика Транспорт Железные дороги Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Южно-Сахалинск
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