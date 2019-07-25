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25.07.2019 05:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Спасатели Хабаровска прибыли в подтопленные районы Приамурья

Текст: Ольга Журман

В Амурскую область из Хабаровска на вертолетах Ми-26 и Ми-8 прибыли 60 спасателей аэромобильной группировки Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, сообщается на сайте ГУ МЧС по Амурской области.

Еще сто спасателей следуют на автотранспорте.

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости
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По словам начальника ГУ МЧС по Приамурью Матвея Гибадулина, с 25 по 28 июля при прохождении высокого паводка по реке Селемдже возможно подтопление жилых домов, хозяйственных построек, земель сельхозназначения, потому в регион прибыли дополнительные силы спасателей.

Наиболее сложная обстановка складывается в Зейском и Селемджинском районах. По берегу реки Селемджи для укрепления дамбы уложено 100 тонн грунта протяженностью 120 метров.

Вчера из села. Ивановка в Зею двумя вертолетами эвакуировали 39 человек, из них 15 детей. Всего из села эвакуировано 69 человек, в том числе 31 ребенок. Крупный и мелкий рогатый скот из частных подворий размещается на возвышенности в районе вертолетной площадки.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область
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