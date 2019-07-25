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25.07.2019 10:55
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Хабаровском крае простились с двумя жертвами трагедии в "Холдоми"

Текст: Дина Непомнящая

Похороны двух девочек, погибших во время пожара в палаточном лагере на территории туристического комплекса "Холдоми", прошли в Хабаровском крае.
Лагерь "Холдоми" в Хабаровском крае решено закрыть досрочно

Прощание с одной из жертв трагедии состоялось в 11.00 в ритуальном зале морга города Амурск. Девочка была гордостью местной средней школы.

"Училась на "отлично". Отзывчивая, добрая, справедливая, честная", - пишут о ней на сайте городской администрации.

Похороны другой девочки прошли в полдень в Комсомольске-на Амуре.

Завтра в Комсомольске простятся с еще одной погибшей.

Напомним, страшный пожар, вспыхнувший в ночь на 23 июля в детском палаточном лагере, унес жизни четырех детей.

Общество Утраты Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Пожар в детском лагере в Хабаровском крае
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