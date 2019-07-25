В Якутске суд наказал журналиста за злоупотребление свободой информации

Якутский городской суд в четверг оштрафовал на 30 тысяч рублей журналиста газеты "Якутск вечерний" Михаила Романова по административному делу о злоупотреблении свободой информации.

"Судья Якутского городского суда рассмотрел административный материал в отношении Романова Михаила Дмитриевича, предусмотренный частью 9 статьи 13.15 КоАП РФ ("Злоупотребление свободой массовой информации"). Ему вынесено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей", - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Поводом для разбирательства послужила статья Романова, посвященная бывшему сотруднику Северо-Восточного федерального университета, которого, по его словам, задержали и избили сотрудники ФСБ за комментарии в социальных сетях. Внимание правоохранительных органов привлек не сам рассказ бывшего программиста университета, а сделанный журналистом общий вывод: "…это история про то, что каждый может попасть в жернова государственной машины".

Представлявший в суде интересы Романова первый заместитель главного редактора еженедельника Виталий Обедин сразу же заявил, что судебное решение будет обжаловано. По его словам, "там не за что привлекать".

Часть 9 статьи 13.15 КоАП РФ предусматривает ответственность за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений.