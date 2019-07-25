Власти поддержали идею наградить мальчика-героя из лагеря "Холдоми"

Жителей Хабаровского края, разместивших петицию о посмертном награждении званием Героя Российской Федерации мальчика, который пытался спасти других детей из горящих палаток в лагере "Холдоми", поддержал глава региона Сергей Фургал.

Петицию за два дня подписали больше 90 тысяч человек, и с каждой секундой это число растет.

"Я поддержу и обращусь в компетентные органы для того, чтобы отметить этот поступок", - цитирует ТАСС губернатора края.

Фургал отметил, что "если кто-то, а тем более ребенок, совершает подвиг, он тем самым исправляет чью-то ошибку" и согласился, что мальчику нужно присвоить государственную награду.

Напомним, в ночь на 23 июля в детском палаточном лагере в Хабаровском крае произошел пожар. Сгорели 20 палаток из 26, установленных на территории. В палаточном городке находились 189 детей. В результате пожара восемь человек пострадали, четыре ребенка погибли. Один из них - десятилетний мальчик, бросившийся на помощь девочкам в горящей палатке и получивший смертельные ожоги.

В Хабаровском крае второй день длится траур по погибшим. Комсомольчане приносят цветы к школам, где учились дети. Соболезнуют трагедии и в других регионах. Жители Приморья в знак поддержки несут цветы и игрушки к памятнику на центральной площади Владивостока.