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25.07.2019 06:48
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Во Владивосток впервые прибыл фрегат ВМС Вьетнама

Текст: Ольга Журман

Впервые в истории двусторонних росийско-вьетнамских отношений на главную базу Тихоокеанского флота - Владивосток - прибыл фрегат Военно-морских сил Вьетнама "Куанг Чунг". Об этом "РГ" сообщил начальник пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.

Визит носит дружественных характер. Прибывший с некогда советской военно-морской базы во Вьетнаме Камрань фрегат примет участие в параде в честь Дня Военно-Морского Флота России.

Жители Владивостока побывали на японском миноносце

Торжественная церемония встречи состоялась на 33 причале Корабельной набережной во Владивостоке. Командир соединения надводных кораблей Приморской флотилии разнородных первого ранга Нгуен Ван Игана и командира фрегата "Куанг Чунг" капитана второго ранга Хонга Аня. По традиции девушки в русских национальных костюмах преподнесли гостям хлеб-соль.

Оркестр штаба ТОФ исполнил Государственные гимны двух стран.

Для гостей из Вьетнама проведут экскурсии по Владивостоку. Во время стоянки корабля у причала между моряками Тихоокеанского флота и ВМС Вьетнама запланированы товарищеские спортивные состязания.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток
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