Во Владивосток впервые прибыл фрегат ВМС Вьетнама

Впервые в истории двусторонних росийско-вьетнамских отношений на главную базу Тихоокеанского флота - Владивосток - прибыл фрегат Военно-морских сил Вьетнама "Куанг Чунг". Об этом "РГ" сообщил начальник пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.

Визит носит дружественных характер. Прибывший с некогда советской военно-морской базы во Вьетнаме Камрань фрегат примет участие в параде в честь Дня Военно-Морского Флота России.

Торжественная церемония встречи состоялась на 33 причале Корабельной набережной во Владивостоке. Командир соединения надводных кораблей Приморской флотилии разнородных первого ранга Нгуен Ван Игана и командира фрегата "Куанг Чунг" капитана второго ранга Хонга Аня. По традиции девушки в русских национальных костюмах преподнесли гостям хлеб-соль.

Оркестр штаба ТОФ исполнил Государственные гимны двух стран.

Для гостей из Вьетнама проведут экскурсии по Владивостоку. Во время стоянки корабля у причала между моряками Тихоокеанского флота и ВМС Вьетнама запланированы товарищеские спортивные состязания.