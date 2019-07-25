Всероссийский детский центр "Океан" готов принять детей из "Холдоми"

О готовности принять на отдых детей с базы "Холдоми" в Хабаровском крае, где сгорел палаточный лагерь, заявила начальник управления информации Всероссийского детского центра "Океан" Елена Сергиенко, сообщает РИА Новости.

Ранее письмо с предложением разместить детей из "Холдоми" в Океане" в адрес руководства центра оправила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.

"Директор ВДЦ "Океан" Андрей Базилевский направился для обсуждения этого вопроса в Москву. Вопрос решается, пока точных сроков нет. Но мы готовы принять детей, помочь им, в беде ребят не оставим", - сказала Сергиенко агентству.

У "Океана" есть подобный опыт. Сейчас здесь отдыхают дети из затопленной Иркутской области, ранее в лагере побывали дети из пострадавшего от пожаров Забайкальского края. Несколько лет назад лагерь принимал юных жителей из затопленных районов Приморья после тайфуна "Лайонрок", в 2008 - детей из КНР после землетрясения в провинции Сычуань.

Как рассказала "РГ" специалист пресс-службы центра Мария Бекетова, родители детей могут следить за происходящим в центре на сайте "Океана". На нем регулярно размещаются ежедневное меню, новостная информация о том, как отдыхают дети, заполняется фотоальбом после каждого мероприятия. Как правило, родителям хватает этой информации.

Напомним, пожар в палаточном лагере "Холдоми" произошел в ночь на вторник. Сгорели 20 из 26 палаток. Четверо детей погибли.