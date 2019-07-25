На 23 июля вылов лососей в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне составил 152,5 тысячи тонн, что на 54,6 тысячи тонн больше, чем в 2017 году. Горбуши добыто около 114 тысяч тонн (почти на 50 процентов больше), кеты - 5,3 тысячи тонн, нерки - 2,2 тысячи тонн, тоже прирост.
Особенности жизненного цикла рыбы таковы, поясняют специалисты, что больше ее становится в четные годы, а меньше в нечетные. Потому и сопоставляют улов не каждый последующий год с предыдущим, а через год.
В этом нечетном году лососевая путина на Камчатке стартовала в июне, затем подключились другие регионы Дальнего Востока. Рыба идет хорошо. Теперь вопрос в том, как доставить ее покупателям.
Перерабатывают улов береговые предприятия и суда, которые сейчас в основном сосредоточены в зоне наибольшего объема вылова. У восточного побережья Камчатки рыбу принимают 79 судов, а у западного - береговые заводы. В порт Владивостока отгружено уже 33 тысячи тонн продукции из тихоокеанских лососей, но оттуда поездами на запад ушло всего 6,1 тысячи тонн рыбы.
"Путина идет в течение 2-3 месяцев по стране, а по региону - всего 2-3 недели. На этот период времени предприятия запасаются сырьем, которое в течение нескольких месяцев перерабатывают, а затем в течение года равномерными партиями рыба едет в места реализации", - поясняет "РГ" исполнительный директор Рыбного союза Сергей Гудков.
Вот только холодильники в Приморье почему-то уже загружены почти наполовину. А на предприятии "Владивостокский морской рыбный порт" морозильные мощности вообще забиты на 98 процентов. В Росрыболовстве призывают разгрузить холодильники и создать условия для оперативной разгрузки судов.
В доставке рыбы в глубь страны также остаются сложности, системных изменений нет, есть лишь локальные улучшения, отмечает Гудков.
Впрочем, рыбаки могут отправлять товар и за рубеж, в порты стран Юго-Восточной Азии. "В итоге качественная рыба уйдет на экспорт, а непригодная для переработки поступит в розничную продажу", - говорит Гудков.
Кстати, в России потребление рыбы и рыбопродуктов немного падает: по данным Росстата, в 2011 году оно составляло 23 килограмма на душу населения, в 2013-м - почти 25 килограммов, но потом началось снижение, и в 2017 году (последние доступные данные) потребление упало до 19,6 килограмма, говорит директор Центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Наталья Шагайда. При этом экспорт растет, добавляет эксперт.
В странах Азии, куда уплывает много российской рыбы, потребляют этого продукта больше. В Корее - 58 килограммов на душу населения, в Японии - 53, в Китае - 30. У нас сложная процедура оформления грузов в портах, коррупция, нехватка холодильников, говорят участники рынка. Потому выгодно рыбу отправлять на экспорт. Впрочем, пока делать прогнозы на этот сезон сложно. "Все ждут конца августа - середины сентября. Тогда станет понятен расклад экспорта, внутреннего рынка и перспективы на год", - говорит Гудков.
К рыбе добавят криль
Россия увеличит промысел антарктического криля, чтобы обеспечить граждан дешевой и питательной морской продукцией, заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.
По его словам, сейчас в мировом океане всеми странами добывается 93-95 миллионов тонн рыбы ежегодно.
И это предел, если наращивать добычу, запасы будут истощаться. Так что главный резерв - альтернативные биоресурсы - беспозвоночные, глубоководные рыбы и антарктический криль.
На полках российских магазинов криль есть, но воспринимается скорее как экзотика. А еще полвека назад СССР занимал лидирующие позиции по добыче и переработке этого продукта.
Михаил Андреев, главный научный сотрудник технологического направления исследований "АтлантНИРО" говорит, что из криля делали фарш, консервы, использовали рачков для производства БАДов, хитина, хитозана и кормовой муки.
По оценкам "АтлантНИРО", чтобы Россия обеспечила внутренний рынок собственным крилем, необходимы специальные суда, а также четыре стационарных перерабатывающих завода для производства отдельно фарша, крилевого масла, муки и добавок из панцирей.
Криль может вызвать интерес. В последнее время потребление рыбы снижается из-за ее высокой стоимости, а также в связи с тем, что с ростом темпа жизни граждане все меньше времени тратят на готовку и выбирают полуфабрикаты или готовую еду. Российские же поставщики пока могут предложить в основном замороженный продукт или консервы, такие форматы не вызывают живого отклика. Криль, по оценке ученых, на роль дешевой и питательной еды подходит идеально. Вопрос в отладке производства.
С 1992-го года промысел криля в России был прекращен. Тот криль, что появляется на полках российских магазинов, добыт на иностранных судах.
Подготовила Вера Черенева, Санкт-Петербург