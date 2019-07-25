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25.07.2019 17:54
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Рыба ищет берега

Вылов лососей на 55 процентов превысил показатели прошлого года
Текст: Евгений Гайва
Вылов тихоокеанских лососей уже на 55 процентов превышает показатели аналогичного периода прошлого нечетного года, сообщили в Росрыболовстве. Хорошо идет кета и горбуша, но для обработки улова может не хватить холодильников.
Россиянам предложат свежую рыбу, если ее будет выгодно поставлять на внутренний рынок. Фото: Сергей Михеев/ РГ Россиянам предложат свежую рыбу, если ее будет выгодно поставлять на внутренний рынок. Фото: Сергей Михеев/ РГ
Россиянам предложат свежую рыбу, если ее будет выгодно поставлять на внутренний рынок. Фото: Сергей Михеев/ РГ

На 23 июля вылов лососей в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне составил 152,5 тысячи тонн, что на 54,6 тысячи тонн больше, чем в 2017 году. Горбуши добыто около 114 тысяч тонн (почти на 50 процентов больше), кеты - 5,3 тысячи тонн, нерки - 2,2 тысячи тонн, тоже прирост.

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Особенности жизненного цикла рыбы таковы, поясняют специалисты, что больше ее становится в четные годы, а меньше в нечетные. Потому и сопоставляют улов не каждый последующий год с предыдущим, а через год.

В этом нечетном году лососевая путина на Камчатке стартовала в июне, затем подключились другие регионы Дальнего Востока. Рыба идет хорошо. Теперь вопрос в том, как доставить ее покупателям.

Перерабатывают улов береговые предприятия и суда, которые сейчас в основном сосредоточены в зоне наибольшего объема вылова. У восточного побережья Камчатки рыбу принимают 79 судов, а у западного - береговые заводы. В порт Владивостока отгружено уже 33 тысячи тонн продукции из тихоокеанских лососей, но оттуда поездами на запад ушло всего 6,1 тысячи тонн рыбы.

На берегу нужны свободные холодильники, чтобы предприятия запасли сырье, переработали его и в течение года поставляли продукцию в магазины

"Путина идет в течение 2-3 месяцев по стране, а по региону - всего 2-3 недели. На этот период времени предприятия запасаются сырьем, которое в течение нескольких месяцев перерабатывают, а затем в течение года равномерными партиями рыба едет в места реализации", - поясняет "РГ" исполнительный директор Рыбного союза Сергей Гудков.

Вот только холодильники в Приморье почему-то уже загружены почти наполовину. А на предприятии "Владивостокский морской рыбный порт" морозильные мощности вообще забиты на 98 процентов. В Росрыболовстве призывают разгрузить холодильники и создать условия для оперативной разгрузки судов.

В доставке рыбы в глубь страны также остаются сложности, системных изменений нет, есть лишь локальные улучшения, отмечает Гудков.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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Впрочем, рыбаки могут отправлять товар и за рубеж, в порты стран Юго-Восточной Азии. "В итоге качественная рыба уйдет на экспорт, а непригодная для переработки поступит в розничную продажу", - говорит Гудков.

Кстати, в России потребление рыбы и рыбопродуктов немного падает: по данным Росстата, в 2011 году оно составляло 23 килограмма на душу населения, в 2013-м - почти 25 килограммов, но потом началось снижение, и в 2017 году (последние доступные данные) потребление упало до 19,6 килограмма, говорит директор Центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Наталья Шагайда. При этом экспорт растет, добавляет эксперт.

В странах Азии, куда уплывает много российской рыбы, потребляют этого продукта больше. В Корее - 58 килограммов на душу населения, в Японии - 53, в Китае - 30. У нас сложная процедура оформления грузов в портах, коррупция, нехватка холодильников, говорят участники рынка. Потому выгодно рыбу отправлять на экспорт. Впрочем, пока делать прогнозы на этот сезон сложно. "Все ждут конца августа - середины сентября. Тогда станет понятен расклад экспорта, внутреннего рынка и перспективы на год", - говорит Гудков.

К рыбе добавят криль

Россия увеличит промысел антарктического криля, чтобы обеспечить граждан дешевой и питательной морской продукцией, заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

По его словам, сейчас в мировом океане всеми странами добывается 93-95 миллионов тонн рыбы ежегодно.

И это предел, если наращивать добычу, запасы будут истощаться. Так что главный резерв - альтернативные биоресурсы - беспозвоночные, глубоководные рыбы и антарктический криль.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
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На полках российских магазинов криль есть, но воспринимается скорее как экзотика. А еще полвека назад СССР занимал лидирующие позиции по добыче и переработке этого продукта.

Михаил Андреев, главный научный сотрудник технологического направления исследований "АтлантНИРО" говорит, что из криля делали фарш, консервы, использовали рачков для производства БАДов, хитина, хитозана и кормовой муки.

По оценкам "АтлантНИРО", чтобы Россия обеспечила внутренний рынок собственным крилем, необходимы специальные суда, а также четыре стационарных перерабатывающих завода для производства отдельно фарша, крилевого масла, муки и добавок из панцирей.

Криль может вызвать интерес. В последнее время потребление рыбы снижается из-за ее высокой стоимости, а также в связи с тем, что с ростом темпа жизни граждане все меньше времени тратят на готовку и выбирают полуфабрикаты или готовую еду. Российские же поставщики пока могут предложить в основном замороженный продукт или консервы, такие форматы не вызывают живого отклика. Криль, по оценке ученых, на роль дешевой и питательной еды подходит идеально. Вопрос в отладке производства.

С 1992-го года промысел криля в России был прекращен. Тот криль, что появляется на полках российских магазинов, добыт на иностранных судах.

Подготовила Вера Черенева, Санкт-Петербург

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