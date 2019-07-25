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25.07.2019 18:45
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Сдались вне конкурса

Эксперты назвали города, где самая дешевая аренда квартир
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 163(7921)
Дешевле всего в России снять квартиру можно в Йошкар-Оле, Кургане и Энгельсе - менее 10 тысяч рублей в месяц. Чуть подороже, 10,2-11,6 тысячи - в Барнауле, Кирове, Великом Новгороде, Брянске и Иванове.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Но это в старом жилом фонде. На рынке его еще называют "советские постройки". В любом по численности городе они составляют мощную конкуренцию новостройкам, которые в среднем на 40 процентов дороже, как показало исследование аналитического центра ЦИАН. Эксперты для сравнения взяли средний объединенный показатель цен за аренду студий, однокомнатной и двухкомнатной квартир.

Фото: iStock
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Но это соперничество старых и новых домов не может пока ощутимо сбить цены на аренду в современных постройках. Практически во всех, особенно небольших, городах существует дефицит нового жилья. И те, кто изначально покупает новостройки в инвестиционных целях, стараются отбить вложенные деньги. Во Владивостоке при средней цене в "советском фонде" 21-29 тысяч снять жилье в новостройках будет стоить более 40 тысяч.

Такая же закономерность - чем меньше в городе новостроек, тем сильнее они ценятся на рынке аренды - в Архангельске, Астрахани, Владимире, Волгограде, Тольятти, Старом Осколе. И наверное, только в Москве средние ставки аренды на новое жилье практически не отличаются от тех, которые просят за старый фонд, в среднем около 60 тысяч.

По России в недавно построенных домах средняя ставка аренды составляет 18,6 тысячи рублей. Как уверяют эксперты ЦИАН, потенциальные арендаторы, интересуясь новым жильем, все равно в итоге отдают предпочтение тем вариантам, которые дешевле. Средний срок нахождения в базе данных объявления об аренде квартиры в домах советской постройки - 38 дней, тогда как квартира в недавней новостройке сдается 43-45 дней. Дольше всего - в Саранске, Симферополе, Владивостоке, Старом Осколе и Тюмени. В этих городах объявления находятся в базах данных в среднем более 60 дней. В Москве среднее предложение в недавней новостройке уходит за 32 дня, а лот в типовом советском доме - за 23 дня.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Как не лишиться своей квартиры, сдавая ее в аренду

В Московской области более важными факторами, чем возраст квартиры, являются локальные особенности местоположения квартиры и цена. Люди прежде всего обращают внимание на транспортную доступность - как быстро и насколько удобно можно будет добраться от дома до работы. От года постройки срок поиска арендатора почти не зависит (квартиры в домах разных периодов строительства сдаются за 29-32 дня).

В домах советской постройки средняя ставка аренды в целом по России составила 14,6 тысячи рублей. При этом, конечно же, на цену влияет месторасположение дома. В мегаполисе цена всегда выше, чем в районном или областном городе. Потому что выше и качество жизни, и зарплаты. Считается, что потенциальный арендатор в мегаполисе должен неплохо зарабатывать. 43,2 тысячи рублей в месяц - средняя цена на жилье в старом фонде в Северной столице, 26,2 тысячи - в столице Крыма. Во Владивостоке -24,6 тысячи, в Хабаровске - 23,6 тысячи рублей.

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