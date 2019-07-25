К инициативе правительства РФ о проведении в 2019-2020 годах масштабной диспансеризации чиновники и жители Нижегородской области отнеслись по-разному. Первые взяли под козырек. Вторые в большинстве своем все еще сомневаются в ее эффективности.

Напомним: в этом году количество россиян, которые пройдут диспансеризацию и профосмотры, вырастет в несколько раз. Если годом ранее процедуры прошли 21 миллион человек, то теперь планируется 62 миллиона. Кроме того, для граждан старше 40 лет диспансеризацию сделали ежегодной.

Формально регион вроде бы готов выполнить поставленные задачи. Например, для решения проблем пенсионеров и инвалидов за счет средств областного бюджета создано и оснащено транспортом 58 мобильных бригад, в состав которых включаются медработники, психологи и другие специалисты. Они проводят диспансеризацию и скрининг на выявление инфарктов, инсультов, старческой астении и других заболеваний.

Но говорить о популярности диспансеризации по-прежнему нельзя. Нередко пациенты называют такие медосмотры скорее "недосмотрами". Чаще встречается формальный подход к пациенту, нежели работа на результат.

"Был я в поликлинике, которая считается "бережливой", - рассказывает 71-летний Лев Зелексон. - Отдельный кабинет. Один врач на все про все. Взяли кровь, сняли электрокардиограмму, померили внутриглазное давление. Сказали: результаты будут готовы - позвонят, и надо будет сходить к терапевту за заключением. Но анализ крови не полный, как я понял. Другие самые необходимые не сдавал вообще. Не сделали УЗИ. И хирурга не было".

А вот 48-летний Артем Кривошеев считает, что для получения полной картины о состоянии здоровья необходимо потратить не один день. "После диспансеризации в поликлинике мне не назначили никаких дополнительных обследований, - вспоминает он. - А у меня родовая предрасположенность к онкологии. Анкеты, мне кажется, никто не читает". Необходимости в диспансеризации того формата, какой предложен, не видит и 60-летняя Елена Тишина: "Это время, потраченное впустую. К тому же тех обследований, которые нужны именно мне, в программе нет. Я провожу их в частной клинике за это деньги". Александра Севастьянова, которая сейчас борется с онкологией, также считает, что врачам распознать болячку в ходе блиц-приема проблематично. Руководитель одного из нижегородских предприятий Сергей Измайлов и как работодатель, и как простой пациент приветствует предоставление дополнительного дня отпуска для прохождения медосмотра.