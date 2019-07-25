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25.07.2019 20:01
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Медосмотр или недосмотр

Текст: Виктор Девицын (Нижний Новгород) , Антон Дерябин
Российская газета - Федеральный выпуск № 163(7921)
К инициативе правительства РФ о проведении в 2019-2020 годах масштабной диспансеризации чиновники и жители Нижегородской области отнеслись по-разному. Первые взяли под козырек. Вторые в большинстве своем все еще сомневаются в ее эффективности.

Напомним: в этом году количество россиян, которые пройдут диспансеризацию и профосмотры, вырастет в несколько раз. Если годом ранее процедуры прошли 21 миллион человек, то теперь планируется 62 миллиона. Кроме того, для граждан старше 40 лет диспансеризацию сделали ежегодной.

С начала 2019 года в Крыму прошли диспансеризацию почти 73 тысячи человек

Формально регион вроде бы готов выполнить поставленные задачи. Например, для решения проблем пенсионеров и инвалидов за счет средств областного бюджета создано и оснащено транспортом 58 мобильных бригад, в состав которых включаются медработники, психологи и другие специалисты. Они проводят диспансеризацию и скрининг на выявление инфарктов, инсультов, старческой астении и других заболеваний.

Но говорить о популярности диспансеризации по-прежнему нельзя. Нередко пациенты называют такие медосмотры скорее "недосмотрами". Чаще встречается формальный подход к пациенту, нежели работа на результат.

"Был я в поликлинике, которая считается "бережливой", - рассказывает 71-летний Лев Зелексон. - Отдельный кабинет. Один врач на все про все. Взяли кровь, сняли электрокардиограмму, померили внутриглазное давление. Сказали: результаты будут готовы - позвонят, и надо будет сходить к терапевту за заключением. Но анализ крови не полный, как я понял. Другие самые необходимые не сдавал вообще. Не сделали УЗИ. И хирурга не было".

Петербуржцы смогут проходить диспансеризацию по выходным

А вот 48-летний Артем Кривошеев считает, что для получения полной картины о состоянии здоровья необходимо потратить не один день. "После диспансеризации в поликлинике мне не назначили никаких дополнительных обследований, - вспоминает он. - А у меня родовая предрасположенность к онкологии. Анкеты, мне кажется, никто не читает". Необходимости в диспансеризации того формата, какой предложен, не видит и 60-летняя Елена Тишина: "Это время, потраченное впустую. К тому же тех обследований, которые нужны именно мне, в программе нет. Я провожу их в частной клинике за это деньги". Александра Севастьянова, которая сейчас борется с онкологией, также считает, что врачам распознать болячку в ходе блиц-приема проблематично. Руководитель одного из нижегородских предприятий Сергей Измайлов и как работодатель, и как простой пациент приветствует предоставление дополнительного дня отпуска для прохождения медосмотра.

Общество Здоровье Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород Диспансеризация населения
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