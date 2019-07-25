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25.07.2019 21:56
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Мордовия получит 190 млн рублей на оснащение новой поликлиники

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)
Мордовия получит из резервного фонда Правительства РФ 191,1 миллиона рублей на оснащение новой поликлиники в саранском микрорайоне Юбилейный. Соответствующее распоряжение №1615-р подписал Дмитрий Медведев.
Поликлиника в новом микрорайоне Саранска примет первых посетителей уже в этом году. Фото: Николай Гагарин Поликлиника в новом микрорайоне Саранска примет первых посетителей уже в этом году. Фото: Николай Гагарин
Поликлиника в новом микрорайоне Саранска примет первых посетителей уже в этом году. Фото: Николай Гагарин

Как сообщила пресс-служба главы РМ, новая поликлиника, рассчитанная на обслуживание взрослого населения, начнет работу уже к концу текущего года. Кроме того, в Юбилейном завершается строительство детской поликлиники - она будет располагаться на улице Волгоградской. Сейчас закупается оборудование для объекта.

На состоявшемся накануне рабочем совещании по развитию системы здравоохранения глава республики Владимир Волков уделил особое внимание повышению доступности и эффективности медицинской помощи - в том числе на селе.

Фото: Управление по связям с общественностью МГУ им. Огарева
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- Каждый человек должен увидеть реальные изменения в системе здравоохранения, иметь возможность получить медицинскую помощь вовремя и в полном объеме, - напомнил Владимир Волков.

Главная роль здесь отводится медицине первичного звена. В рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение" в республике будет расширена сеть фельдшерско-акушерских пунктов. Этой весной новый ФАП открылся в поселке Красноармейский Торбеевского района. А осенью заработают медпункты в Адашеве Кадошкинского района и Батушеве Атяшевского района. Вместе с тем лидер региона подчеркнул, что проблема кадрового обеспечения ФАПов стоит по-прежнему остро: фельдшеров не хватает, и минздрав республики с этой проблемой пока не справляется.

В рамках программы по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями в этом году новое оборудование поступит в сосудистые центры Республиканской больницы №4 и Комсомольской межрайонной больницы.

Фото: Николай Гагарин
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Одно из приоритетных направлений нацпроекта - борьба с онкологическими заболеваниями. В Саранске ведется строительство нового здания республиканского онкодиспансера. Закупка оборудования для этого лечебного учреждения обойдется в 190 миллионов рублей. Готовится к открытию центр амбулаторной онкологической помощи на базе Краснослободской межрайонной больницы.

Активно реализуется и программа по развитию детского здравоохранения. В 2019-м на дооснащение детских поликлиник и поликлинических отделений районных и межрайонных больниц республика получит более 60 миллионов рублей.

Справка "РГ"

В этом году десять лечебных учреждений Мордовии присоединятся к проекту "Бережливая поликлиника". Среди них - Темниковская районная больница, Атяшевская районная больница, Торбеевская, Ковылкинская, Краснослободская и Комсомольская межрайонные больницы, Кочкуровская поликлиника, детская поликлиника № 1 и Республиканская клиническая больница № 1 в Саранске. Это поможет разделить потоки пациентов, сократить очереди в регистратуру и на прием к врачу, сберечь время и здоровье каждого больного.
 

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