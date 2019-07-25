Под Ульяновском двое детей погибли из-за задымления в квартире

Днем 25 июля в квартире одного из домов в райцентре Карсун Ульяновской области погибли, задохнувшись в дыму, трехлетний мальчик и полуторагодовалая девочка. Информацию об этом распространила пресс-служба регионального следственного управления СК России.

Как удалось установить, во время инцидента малыши остались дома одни, пока их мать присматривала за детьми соседки. Задымление в квартире произошло из-за неисправной электропроводки.

Как уточнил председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин, семья, в которой произошла трагедия, состояла на учете как неблагополучная.

СК проводит проверку по факту инцидента.