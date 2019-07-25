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25.07.2019 17:24
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Вывели на чистую воду

Следствие установило причины гибели рыбы в одной из рек Саранска
Текст: Валентина Зотикова ("Российская газета", Саранск)
Расследование причин июньского экологического ЧП в столице Мордовии, где в реке массово погибла рыба, показало, что воду отравляли не только коммунальные предприятия, но и сами горожане: обнаружено около полусотни несанкционированных канализационных сливов от частных домов.

Если чистоте улиц в Саранске всегда уделялось должное внимание, то на состояние экологии городские власти долгое время смотрели сквозь пальцы. И пока жители возмущались тем, что зловонный запах со старых очистных сооружений периодически накрывает городские кварталы удушливым облаком, в мэрии предпочитали проблему не замечать.

Гром грянул нынешним летом: в самом центре столицы Мордовии появился новый очаг смрада - им стала городская набережная реки Саранки.

Жители и гости города, гулявшие у парка имени Пушкина, были шокированы, увидев огромное количество погибшей рыбы на поверхности воды. От реки исходил зловонный запах, над водной гладью кружились стаи встревоженных чаек. "Почти все утки вышли из отравленной воды. Раки выползли на берег!" - делились возмущенные очевидцы.

Случившееся стало последней каплей, переполнившей чашу терпения горожан. Лишь после этого в мэрии наконец признали, что основная причина зловония - построенные полвека назад очистные сооружения.

Для их обработки был закуплен новый реагент, а новые очистные, которые планировали сдать еще в 2017-м, обещали ввести в строй к концу текущего года.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
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По факту отравления реки СК начал доследственную проверку. По одной из версий, причиной ЧП стал прорыв канализационного коллектора на улице Фурманова. Он был построен в 1965 году, а нормативный срок его эксплуатации - 30 лет. Мэр Саранска Петр Тултаев поручил заняться разработкой проектно-сметной документации по комплексной модернизации сетей канализования и водоснабжения.

В то же время выяснилось, что реку загрязняют и сами жители: при обследовании русла Саранки только на участке от улицы Ботевградской до юго-западной части города было обнаружено 10 несанкционированных сливов канализационных стоков от частных домов.

Хозяевам предписали устранить нарушения, однако выполнять предписания поспешили не все. Незаконные канализационные трубы было решено забетонировать.

Работа по выявлению несанкционированных сбросов продолжается.

Общество Экология Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия Саранск
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