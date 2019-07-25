В Башкирии дальнобойщик умер от приступа за рулем автомобиля

24 июля недалеко от села Иглино в кювет съехал грузовой автомобиль Volvo. В кабине обнаружили тело водителя.

Об этом сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов на своей странице в Facebook.

Известно, что произошло это на 1516-м километре автодороги Самара - Уфа - Челябинск. За рулем грузовика находился 53-летний житель Томской области. Грузовик не получил каких-либо серьезных повреждений.

В ходе разбирательств выяснилось, что у водителя был установлен кардиостимулятор. Рассматривается версия, что смерть мужчины наступила из-за сердечного приступа.