В Нижнем Новгороде подросток выстрелил в ногу прохожему

В Нижнем Новгороде подросток выстрелил в ногу 33-летнему прохожему. Три заявления по этому поводу поступили в полицию, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД региона.

Ранее в эфире телекомпании "Сети НН" показали сюжет, как в микрорайоне Мещерское озеро банда подростков держит в страхе людей. Прохожих избивают, стреляют в них из травматического пистолета. Потерпевшие говорят, что подростки чувствуют себя безнаказанными из-за юного возраста. По данному факту сейчас проводится проверка.

Правоохранители уточнили, что инцидент произошел 18 июля в районе дома на Мещерском бульваре. Пятеро молодых людей в возрасте от 13 до 17 лет поругались с прохожим. В ходе конфликта 16-летний житель Ленинского района выстрелил мужчине в ногу. Известно, что нападавший уже привлекался у уголовной ответственности и состоит на учете. По предварительным данным, травматический пистолет, из которого был открыт огонь, он ранее похитил.

В МВД добавили, что сообщения о группе подростков, терроризирующих прохожих в районе происшествия, поступали еще в конце мая. Так, несколько заявлений были поданы из-за избиения группой молодых людей хозяина магазина. Между ними также завязался конфликт, в ходе которого один из парней - 19-летний житель Московского района города - несколько раз ударил мужчину. Полиция проводила проверку по данному факту, однако потерпевший отказался от медицинской экспертизы, которая была назначена для определения тяжести ущерба его здоровью, а потому уголовное дело возбуждено не было.

Сейчас полиция установила всех участников конфликта, который произошел 18 июля. Правоохранители проводят работу с подростками и их родителями. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.