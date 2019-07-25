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25.07.2019 18:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Дело с неизвестной

Задержан главный судебный пристав Пермского края
Текст: Константин Бахарев ("Российская газета", Пермь) , Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 163(7921)
Следственный комитет РФ официально сообщил о задержании очередного крупного чиновника. На этот раз обвинение в серьезном преступлении грозит главному судебному приставу Пермского края.

Сегодня следователи Пермского краевого следственного комитета РФ планируют обратиться в суд с ходатайством об аресте Игоря Кожевникова, руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю.

Фото: sledcom.ru
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Главный судебный пристав региона был задержан в среду вечером и отправлен в изолятор временного содержания. На следующий день чиновнику предъявили обвинение в совершении тяжкого преступления - получение взятки в особо крупном размере. Это часть 5 статьи 290 Уголовного кодекса РФ. 290-я - одна из самых неприятных статей для отечественных высокопоставленных чиновников, но, к сожалению, одна из часто встречающихся. Она карает за получение взятки должностным лицом, группой лиц, по предварительному сговору и в крупном размере.

Но главный пристав Пермского края - не единственный фигурант дела, обещающего для региона оказаться крайне скандальным. Дело также возбуждено против старшего судебного пристава межрайонного отдела особых исполнительных производств по розыску должников и их имущества УФССП России по Пермскому краю. У этого начальника поменьше та же уголовная статья.

Фамилию начальника отдела в своем сообщении Следственный комитет не называет. Просто из сообщения понятно, что это - дама.

По данным следствия, двое должностных лиц УФССП России по Пермскому краю в ноябре 2017 года и январе 2018 года получили взятки в сумме 550 тысяч рублей и 600 тысяч рублей за "незаконные действия в пользу взяткодателя". По информации СК, Кожевников вместе с еще одним руководителем местного управления ФССП дважды получали взятки от коммерческих структур.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Скорее всего дама - это задержанная в прошлом месяце Александра Марданова. Суд арестовал ее за мошенничество. Возможно, именно Марданова является вторым соучастником по делу Кожевникова. Если Игорь Кожевников будет признан виновным, ему может грозить до 12 лет лишения свободы и многомиллионный штраф. В центральном аппарате СКР корреспонденту "РГ" рассказали, что следователи продолжают проведение комплекса следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, "направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, причастность подозреваемых к совершению других преступлений".

Руководителю пермского управления ФССП Игорю Кожевникову в этом году исполнилось 50 лет. У него высшее военное образование, окончил Тамбовское высшее военное авиационное училище. Он также получил юридическое образование, после чего устроился на работу в службу судебных приставов. В январе 2016-го Кожевников был назначен руководителем управления ФССП России по Пермскому краю. По делу Александры Мардановой он считался свидетелем.

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