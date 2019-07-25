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25.07.2019 11:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Задержан главный судебный пристав Пермского края

Текст: Константин Бахарев (Пермь)

В Перми задержан главный судебный пристав края Игорь Кожевников. Об этом сообщили в СК по региону.

Сейчас идет подготовка документов для суда, так как возможно, что Кожевникова сегодня возьмут под стражу.

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Подробности расследования не оглашаются, но известно, что главный судебный пристав Прикамья давно уже попал в поле зрения правоохранительных органов.

Отметим, что накануне был задержан руководитель управления ФССП по Пермскому краю Игорь Кожевников. Он подозревается в получении взяток от коммерческих структур в особо крупном размере.

В службе судебных приставов отметили, что сегодня руководителя на работе не было, что происходит, им пока не известно.

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