Задержан главный судебный пристав Пермского края

В Перми задержан главный судебный пристав края Игорь Кожевников. Об этом сообщили в СК по региону.

Сейчас идет подготовка документов для суда, так как возможно, что Кожевникова сегодня возьмут под стражу.

Подробности расследования не оглашаются, но известно, что главный судебный пристав Прикамья давно уже попал в поле зрения правоохранительных органов.

Отметим, что накануне был задержан руководитель управления ФССП по Пермскому краю Игорь Кожевников. Он подозревается в получении взяток от коммерческих структур в особо крупном размере.

В службе судебных приставов отметили, что сегодня руководителя на работе не было, что происходит, им пока не известно.