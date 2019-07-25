Бизнесмен из Омска обманул банки на 561 миллион рублей

Полицейские передали в суд уголовное дело, возбужденное в отношении местного предпринимателя. Его обвиняют в мошенничестве и преднамеренном банкротстве.
Как выяснилось, руководитель Омского виноторгового дома одолжил в трех кредитных организациях более 561 миллиона рублей.
Поначалу он создавал видимость платежеспособности и погасил кредиты, набранные в банках ранее. Однако потом перестал вносить ежемесячные транши.
- Злоумышленник также заключил с входившими в группу компаний организациями сделки по возврату ранее оплаченного товара на сумму более 212 миллионов рублей, - сообщает официальный представитель УМВД России Ирина Волк.
Таким образом омич ухудшил финансовое состояние подконтрольных фирм и лишил их ликвидного имущества, находящегося у банков в залоге. Чтобы скрыть махинации, бизнесмен принял меры по ликвидации этих юрлиц.
В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело будет рассматриваться в Советском районном суде.