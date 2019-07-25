"Даю посадку": На Байкале снимут фильм с Певцовым в роли бывшего летчика

Актер Дмитрий Певцов сыграет в фильме кинокомпании из Иркутска, сообщили организаторы арт-проекта. Рабочее название картины - "Даю посадку".

Съемочной площадкой для киноленты станет заброшенный аэродром на берегу Байкала. Роль его смотрителя и должен воплотить на экране Дмитрий Певцов, сообщает "Твой Иркутск".

Как рассказала режиссер Анастасия Зверькова, по сценарию главный герой - бывший летчик, переживающий депрессию после смерти жены. Ему предстоит перед выбором - жизнь в окружении любящих его людей или уход в прошлое, которым он окружил себя, что бы уйти от печальной реальности.

Кстати, героя Дмитрия Певцова был вполне реальный прототип. Владимир Прокопьев двадцать лет поддерживал в рабочем состоянии взлетно-посадочную полосу в деревне Харанцы на Ольхоне. В прошлом году он скончался.

Фильм будет длиться всего 15 минут. В нем будет задействовано четыре персонажа.

Съемки картины начнутся 30 июля. Показать фильм массовому зрителю организаторы обещают в следующем году.