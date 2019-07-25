Кабмин выделит еще 670 млн рублей пострадавшим от паводка в Иркутской области

Правительство выделяет еще более 670 миллионов рублей в качестве помощи Иркутской области, пострадавшей в июне от сильного паводка.

В частности, 493 миллиона рублей предусмотрены на восстановление автодорожной инфраструктуры и мостов.

Еще 180 миллионов рублей предусмотрены для компенсации ущерба сельхозпроизводителей. "Сами они не смогут, видимо, эти потери восстановить. Там не очень сильные хозяйства, скажем прямо", - пояснил премьер-министр Дмитрий Медведев это решение на заседании правительства.