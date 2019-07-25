В Кузбассе отправлено в вынужденные отпуска около двух тысяч работников угольной отрасли. Причина - временная приостановка добычи из-за падения мировых цен на твердое топливо при ограничении возможностей его отгрузки в восточном направлении.

Доля кузбасского угля в общем объ-еме отгрузки черного золота на экспорт по российским железным дорогам составляет не менее шестидесяти процентов. Фото: РИА Новости

Как сообщили корреспонденту "РГ" в областном департаменте угольной промышленности, во внеплановых отпусках и простое сейчас находится около 1,8 тысячи человек. Больше всего - в шахтоуправлении "Талдинское Южное" ООО УК "Талдинская" в Прокопьевском районе (622 человека), ООО "Краснобродский Южный" (225) и ООО "Разрез Талдинский Западный" ГК "ТалТэк" (63 человека). При этом, в соответствии со 157-й статьей Трудового кодекса РФ, горнякам выплачивают две трети средней заработной платы. Так что пока лето и каникулы, паники не наблюдается. Кроме того, как отметил в не-официальной беседе представитель одной из угольных компаний, "пока одни простаивают, другие могут выбирать". Работники - вакансии, а работодатели - пополнивших ряды соискателей на рынке труда. Впрочем, несмотря на снижение объемов добычи (об этом, в частности, объявили ПАО "Кузбасская топливная компания" и ПАО "Распадская"), информации о возможном сокращении кадров пока нет. Более того, крупные отраслевые холдинги сообщают, что работают практически в обычном режиме, вкладывают средства в развитие и от намеченных планов отступать не намерены.

Так, одна из крупных компаний, заявлявшая в январе 2019-го о намерении увеличить добычу на два миллиона тонн, или на четыре процента, в начале лета сообщила, что некоторые предприятия могут приостановить работу. Однако в корпоративном отделе по работе со СМИ корреспондента "РГ" заверили: горняков в вынужденные отпуска не отправляют и делать этого не собираются. Годовые планы остаются неизменными. А корректируются лишь планы по энергетическому углю на промежуточные периоды - в соответствии с ситуацией, складывающейся на мировом рынке, и возможностью перераспределения объемов добычи на перспективу.

Годовая производственная программа другого крупного игрока угольного рынка также не изменилась. Компания не только не проводит и не планирует в обозримом будущем мероприятия, направленные на оптимизацию кадровых ресурсов, но и, наоборот, продолжает набор сотрудников по основным специальностям. А нужны добывающим предприятиям, постоянно совершенствующим производственный процесс, прежде всего квалифицированные рабочие.

- Для обеспечения потребностей в таких кадрах еще в 2016 году в Ленинске-Кузнецком был открыт Центр подготовки и развития персонала, - уточнил заместитель генерального директора угольной компании Петр Пинтусов. - Там есть все необходимое, включая оснащенные аудитории и лаборатории, современные тренажеры и компьютерные классы. Подготовка ведется по 51 специальности - 20 подземным и 31 поверхностной. За прошлый год мы обучили 7 600 только рабочих.

Вместе с тем положение, в котором оказалась главная отрасль региона, не может не вызывать тревогу. И оно заставляет действовать решительно. Прежде всего - в плане взаимодействия с железнодорожниками. Ведь именно на увеличение объемов отгрузки на фоне падения рыночных цен возлагались надежды. И низкая пропускная способность транспортной сети в восточном направлении сегодня усугубляет ситуацию.

"Для ее стабилизации власти Кузбасса ранее направили руководству Российских железных дорог (РЖД) письмо с просьбой рассмотреть возможность временного снижения ставки на привлечение вагонного парка и установить скидки на тарифы в наиболее востребованных направлениях на период снижения рыночных цен, - отметили в областном департаменте углепрома. - Сегодня средние цены на энергетический уголь соответствуют уровню лета 2016 года.

Учитывая рост транспортных затрат, это делает поставки российских компаний убыточными. Для большинства марок углей, отгружаемых из Кузбасса на запад, транспортная составляющая в апреле 2019-го достигла 70 процентов стоимости топлива. При этом за три последних года суточная ставка за предоставление вагонов операторами подвижного состава выросла вдвое".

Доля поставляемого на экспорт кузбасского угля занимает в общем объеме отгрузки черного золота по российским железным дорогам не менее шестидесяти процентов. При этом программа развития путей на 2019 год предусматривает увеличение отгрузки в восточном направлении на 1,2 процента, на северо-западном - на 1,9, на южном - на полтора процента. И на днях железнодорожники сделали шаг навстречу угольщикам, временно снизив цены на перевозку энергетического угля за счет отмены экспортной надбавки. Скорректированы тарифы на перевозки в сторону юга - к припортовым станциям Северо-Кавказской железной дороги. Там сейчас есть резервы пропускной способности, в отличие от Восточного полигона, который перегружен еще и из-за плановых ремонтных работ. О последних угольщиков, к слову, предупреждали заранее.

Цель этих работ - увеличение пропускной способности дорожной инфраструктуры. Благодаря чему уже в сентябре 2019-го, по данным правительства Кемеровской области, объемы перевозок каменного угля в направлении портов и погранпереходов Дальнего Востока могут увеличиться. Причем так, что по итогам года прирост составит три процента к 2018-му.

Пока же в отраслевом департаменте сообщили: угольщики возобновят работу в полном объеме, когда железнодорожное ведомство удовлетворит просьбу о снижении тарифов либо увеличится стоимость добываемого сырья. Кроме того, добывающие компании должны тщательно анализировать планы своего развития, изыскивать дополнительные ресурсы и плотнее взаимодействовать с операторскими и стивидорными компаниями.

- Мы должны работать в одной команде, слаженно и оперативно реагировать на все изменения. Только так сможем минимизировать экономические потери, - подчеркнул губернатор области Сергей Цивилев.

Кстати

В июне 2019-го года железнодорожным транспортом из Кузбасса отгружено 17,7 миллиона тонн угля (плюс один миллион тонн к уровню 2018 года). Конечным потребителям поставлено 18,1 миллиона тонн, из которых 11,1 миллиона ушло на экспорт.