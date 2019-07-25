На Алтае открываются "Шукшинские дни"

25 июля Василию Макаровичу Шукшину исполнилось бы 90 лет. В Алтайском крае пройдет большая серия привычных праздничных мероприятий. Запланировано торжественное открытие "Шукшинских дней на Алтае" с красными ковровыми дорожками, торжественными речами и музыкальными номерами. Будут творческие встречи с приезжими писателями и деятелями кино, автограф-сессии и конкурсные показы XXI Шукшинского кинофестиваля. Откроются выставки фотографий и скульптур.

Кульминацией праздника, как всегда, станет коллективный выезд в Сростки, "хождение на Пикет" с раздачей призов, наград, дипломов. Будет много речей. Много ли будет самого Шукшина? В последние годы все громче голоса тех, кто призывает пересмотреть застывший формат "Шукшинских дней", отойти от излишнего официоза и однобокого подхода к сложной, противоречивой фигуре писателя, актера и кинорежиссера.

- Один из самых старых мифов о Шукшине, - поделилась филолог, доцент Алтайского госуниверситета Ольга Скубач, - гласит, что он простой парень из народа, "от сохи", что именно его крестьянская пассионарность распахнула все двери в Москве.

- Конечно, - убеждена Ольга Александровна, - Шукшин, как и многие деревенские юноши, перебравшиеся в город, попадал в зону риска. Но судьба его хранила. А где-то и он сам берегся. Думаю, у него рано сформировалось ощущение собственного предназначения, он старался не размениваться на пустяки и соблазны.

Мифотворчеству отчасти способствовала сама личность Шукшина. Василий Макарович не был открытым, душа нараспашку. Он играл не только в кино, но и в жизни - ту же роль "простого парня в гимнастерке и кирзовых сапогах". Он был сам по себе загадка, себе на уме. Это качество формировалось с детства. Рос Шукшин без отца, репрессированного как "враг народа", носил фамилию матери - Попов. Отцовскую фамилию взял, когда получал паспорт. Мужской поступок.

… Наряду со старыми домыслами рождаются и свежие. Один из них с рекламно-призывным уклоном: Шукшин был певцом красот и просторов Алтая. Как, вы еще здесь не были? Приезжайте, убедитесь воочию - у нас рай для туристов!

25 июля Василию Макаровичу Шукшину исполнилось бы 90 лет. Фото: РИА Новости

На это Ольга Скубач успокаивает:

- Корить земляков за это сложно. Красноярский край гордится Астафьевым, Иркутская область - Распутиным, Архангельская - Абрамовым. Но нужно чувство меры и вкуса.

Еще один вымысел новейшего времени касается теплых отношений писателя и малой родины. В реальности они были далеко не идеальными. В Сростках многие винили Василия в разводе с первой женой Марией Шумской. Были те, кто завидовал его растущей славе. Были те, кто обиделся из-за фильма "Печки-лавочки": мол, чего этот выскочка Васька какими-то простаками нас показал? Смех смехом, но тогда чуть ли не весь Алтай оскорбился (во всяком случае, по официальной версии). Шукшин относился к разряду писателей, для которых связь с малой родиной окрепла после отъезда.

- Шукшин, на мой взгляд, нуждался в дистанции, - полагает Ольга Скубач. - И чувство какой-то вины, неловкости, о которых он говорил в интервью и статьях, оказалось в конечном итоге полезным. Шукшин умел уловить нечто типическое в своих деревенских героях. Поэтому и не любил четко привязывать персонажей к конкретному месту. Очень редко в его вещах мелькают алтайские топонимы. А такие названия, как Быстрянка или Листвянка, есть во всей России. Но связь с Алтаем была для Шукшина необходимым элементом самоопределения. Культ матери и культ малой родины он пронес через всю жизнь, и лежали они в одной душевной копилочке.

Культ матери и культ малой родины Шукшин пронес через всю жизнь, и лежали они в одной душевной копилочке

Русская деревня Шукшина оказалась близка и понятна всему миру. Об этом рассказал "РГ" Евгений Миронов, художественный руководитель Театра Наций, когда привезли в Барнаул спектакль Алвиса Херманиса "Рассказы Шукшина".

- Мы ведь Василия Макаровича положили на полочку советских авторов и давно ничего не играли. Но Шукшин, его простые человеческие чувства опять востребованы. И за рубежом его прекрасно понимают, приходят по несколько раз - сидят с женами, зареванные. В Финляндии мы играли спектакль - в первом акте зал как будто вымер, полная тишина. Ну, думаем, провал. А оказалось, техника синхронного перевода подвела. Нас успокоили - все переживания и коллизии понятны без перевода. После спектакля были овации, - вспоминал Евгений Миронов.

Кстати

Известный алтайский краевед Виктор Ащеулов в начале лета издал книгу "Он похож на свою родину". Это сборник воспоминаний о Шукшине родных и близких ему людей, в частности, матери и сестры, друга детства Вениамина Зяблицкого и кинорежиссера Юрия Григорьева, писателей Валентина Распутина и Василия Белова, артистов Алексея Ванина и Любови Соколовой, художника Ипполита Новодерёжкина и композитора Евгения Птичкина.

Эти воспоминания Ащеулов бережно собирал долгие годы, со многими из авторов вел переписку. Книга издана крохотным тиражом - 100 экземпляров. "Главной трудностью стало отсутствие средств, - говорит Виктор Иванович. - Ходил с протянутой рукой, просил как милостыню. Многие откликнулись и посильно помогли. Есть еще люди не зачерствевшие, неравнодушные".

В разговоре с "РГ" краевед посетовал, что на Алтай не пригласили народных артистов России Людмилу Зайцеву, Наталью Белохвостикову, Леонида Куравлева, работавших с Шукшиным в ряде картин: "Все они далеко не молодые, но обязательно прилетели бы на юбилей Василия Макаровича. Им есть что сказать о настоящем Шукшине. Это было бы как последний поклон".