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25.07.2019 20:20
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Короли скорости

Немецкая группа Accept выступит на фестивале "Легенды мирового рока"
Текст: Александр Алексеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 163(7921)
Это самый кочующий и непоседливый российский рок-фестиваль. Прежде он проходил в Магнитогорске, а в субботу 27 июля состоится уже в Кемерове. И кто знает, где еще окажется в ближайшее время, ведь сама идея "Легенд мирового рока" хороша: продюсеры приглашают именитые европейские группы, а попутно и один-два наших коллектива. Но в этот раз столько культовых гастролеров захотели сыграть на российском open-air, что ими решили и ограничиться.
Мало кто умеет так мощно играть и Бетховена, и хэви-метал хиты, как Хоффманн. Фото: Предоставлено организатором Мало кто умеет так мощно играть и Бетховена, и хэви-метал хиты, как Хоффманн. Фото: Предоставлено организатором
Мало кто умеет так мощно играть и Бетховена, и хэви-метал хиты, как Хоффманн. Фото: Предоставлено организатором

Зрители, которые снова приедут на фестиваль из разных городов услышат эпичную симфо-рок группу из Голландии Within Temptation, которая в продолжение мирового тура представит новый хлесткий и жесткий, патетично-возвышенный альбом Resist. Многие ждут мелодичных пауэр-металлистов из Дании Royal Hunt. Ну, а шведы HammerFall исполняют мощную мелодичную музыку, а в их стихах идет непрекращающаяся борьба добра со злом, а главные персонажи появились будто из книг Толкиена и рыцарских историй Стивенсона.

Фото: youtube.com
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Впрочем, главные звезды на нынешних "Легендах" - немцы Accept. Они входят в число лучших хард-энд-хэви групп ХХ и ХХI веков. И именно они первыми стали так уверенно и самобытно соединять тяжелый рок с классикой. В их песне еще 1985 года Metal Heart звучит и фрагмент композиции Бетховена "К Элизе", есть и ритмы "Славянского марша" Чайковского. А теперь группа приехала в Россию уже с симфоническим оркестром и новым диском Symphonic Terror. Накануне фестиваля лидер Accept - гитарист и композитор Вольф Хоффманн - ответил на вопросы обозревателя "РГ" .

Рок-звезды и прежде играли с симфоническими оркестрами. Изучали ли вы их опыт? И чьи ошибки или достижения боялись повторить?

Вольф Хоффманн: Я специально не озадачивал себя сравнениями и сомнениями в том, сможем ли мы сделать лучше? Уверен: иногда полезнее не слушать других, поскольку это собьет тебя с пути, который ты задумал изначально. Ведь сыграть с симфоническим оркестром было моей давней мечтой. И когда это удалось благодаря продюсеру Хольгеру Хюбнеру, то я дорожил каждой секундой, проведенной с музыкантами Чешского национального симфонического оркестра (именно с ним, кстати, записали два альбома и наши "Би-2". - Прим. ред.). Уж не знаю, научился ли я у них чему-то: мышлению, основательности? Но хочу поскорее попасть в студию, чтобы начать работу над новыми песнями. Выступлением на "Легендах мирового рока" 27 июля мы завершаем мировой тур в поддержку альбома Symphonic Terror. А потом - без раскачки - сразу же начнем записывать Accept-2020.

Нужно ли музыканту для уверенности в своих силах чувствовать, что каждый его новый альбом лучше других?

Фото: Andreas Rentz/MTV 2018/Getty Images for MTV)
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Вольф Хоффманн: Да, нам посчастливилось оставить некоторый след в истории музыки. Создать себе репутацию, благодаря которой люди, покупающие каждый наш новый альбом, знают, что они отдают деньги за настоящий, брутальный хэви-метал. Но нынешний диск Symphonic Terror все-таки особенный. И очень мне нравится!

Иногда поклонники размышляют о группах: мол, в 80-90-е они были круче, а теперь и трава у них под ногами не такая зеленая... Следите ли вы за разговорами об Accept?

Вольф Хоффманн: Мы знаем наше прошлое и настоящее. И фанаты его помнят: мы играли хард-рок, хэви-метал... Менялся состав, но главное у Accept было неизменным: драйв и предельная искренность исполнения. Но для меня главное, чтобы участники группы ценили наших фанатов. Потому что от них зависят наша жизнь и карьера. Они хотят гордиться нами. Ну а мы - ими! Вот так я и раскрыл вам главный секрет группы Accept.

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