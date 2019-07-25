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25.07.2019 12:55
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин поручил разработать план восстановления жилья в Иркутской области

Текст: Айсель Герейханова

Президент России Владимир Путин потребовал до 1 сентября оценить ущерб от наводнения в Иркутской области, нанесенный жилью, школам, детским садам и инфраструктуре.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Кроме того, до 15 августа кабмин должен утвердить "пообъектный план обеспечения граждан, лишившихся жилых помещений, жилыми помещениями, соответствующими установленным нормам, и социальными объектами, в том числе общеобразовательными организациями к началу нового учебного года, предусмотрев ответственных лиц за каждую группу объектов", говорится в поручении, опубликованном на сайте Кремля.

Отдельно Путин выделил проблему обеспечения жильем многодетных семей. В перечне поручений есть пункт о необходимости "обеспечения жилыми помещениями, соответствующими установленным нормам, семей, имеющих трех и более детей и лишившихся жилых помещений".

В четверг глава государства дал целый комплекс поручений, направленных на ликвидацию последствий паводка в Иркутской области.

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