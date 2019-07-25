В Иркутской области расширяют меры поддержки пострадавших от паводка

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил расширить перечень мер социальной поддержки для жителей территорий, пострадавших от паводка. Соответствующий указ глава региона подписал 23 июля.

Изменения коснутся, прежде всего, выплат гражданам, чьи приусадебные участки погубила вода - им будет выплачено по 20 тысяч рублей. Дополнительные средства получат и те, у кого оказались разрушены хозяйственные постройки - коровники, свинарники, курятники. Пчеловоды, лишившиеся ульев, тоже могут рассчитывать на денежные компенсации.

- Предложенные меры соцподдержки логично дополняют установленные ранее - выплаты за гибель сельскохозяйственных животных и потерю урожая, - отметил министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков.

По его словам, на выплаты из областного бюджета могут рассчитывать владельцы личных подсобных хозяйств, садоводы-любители, а также те, кто имеет в пользовании земельные участки под ИЖС.

Чтобы получить компенсацию, необходимо подать соответствующее заявление и комплект документов в министерство сельского хозяйства Иркутской области. С их оформлением пострадавшим помогут сотрудники комиссий по оценке ущерба и представители регионального минсельхоза, работающие сейчас в зоне бедствия.

Инициатива главы региона поддержана депутатами областного парламента.

- На территории паводка ситуация меняется каждый день, и выясняются все новые и новые подробности, пояснил депутат Законодательного собрания Иркутской области Евгений Сарсенбаев. - И нельзя допустить, чтобы компенсация была однократной. Если человек один раз получил выплату, это не основание для отказа! Наша задача - всемерно поддержать людей, восстанавливающих свою жизнь, и решения, предложенные губернатором, я считаю правильными.Депутат Денис Шершнев уверен, предложения главы региона очень своевременны. "Внимательно слежу за пожеланиями граждан, поэтому заявляю, что прилагаем все усилия для работы с исполнительной властью по оказанию помощи", - отмечает парламентарий. -Самое главное сегодня - реальная помощь пострадавшим жителям, и она оказывается. Завтра выезжаю в Тулун, чтобы на месте посмотреть, чем мы можем помочь, какие законопроекты необходимо принять в ближайшее время, - подчеркнул депутат Законодательного собрания Иркутской области Андрей Левченко.

Материал подготовлен ООО "АИФ в Восточной Сибири"