В Иркутской области расширяют меры поддержки пострадавших от паводка

Изменения коснутся, прежде всего, выплат гражданам, чьи приусадебные участки погубила вода - им будет выплачено по 20 тысяч рублей. Дополнительные средства получат и те, у кого оказались разрушены хозяйственные постройки - коровники, свинарники, курятники. Пчеловоды, лишившиеся ульев, тоже могут рассчитывать на денежные компенсации.
- Предложенные меры соцподдержки логично дополняют установленные ранее - выплаты за гибель сельскохозяйственных животных и потерю урожая, - отметил министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков.
По его словам, на выплаты из областного бюджета могут рассчитывать владельцы личных подсобных хозяйств, садоводы-любители, а также те, кто имеет в пользовании земельные участки под ИЖС.
Чтобы получить компенсацию, необходимо подать соответствующее заявление и комплект документов в министерство сельского хозяйства Иркутской области. С их оформлением пострадавшим помогут сотрудники комиссий по оценке ущерба и представители регионального минсельхоза, работающие сейчас в зоне бедствия.
Инициатива главы региона поддержана депутатами областного парламента.
- На территории паводка ситуация меняется каждый день, и выясняются все новые и новые подробности, пояснил депутат Законодательного собрания Иркутской области Евгений Сарсенбаев. - И нельзя допустить, чтобы компенсация была однократной. Если человек один раз получил выплату, это не основание для отказа! Наша задача - всемерно поддержать людей, восстанавливающих свою жизнь, и решения, предложенные губернатором, я считаю правильными.Депутат Денис Шершнев уверен, предложения главы региона очень своевременны. "Внимательно слежу за пожеланиями граждан, поэтому заявляю, что прилагаем все усилия для работы с исполнительной властью по оказанию помощи", - отмечает парламентарий. -Самое главное сегодня - реальная помощь пострадавшим жителям, и она оказывается. Завтра выезжаю в Тулун, чтобы на месте посмотреть, чем мы можем помочь, какие законопроекты необходимо принять в ближайшее время, - подчеркнул депутат Законодательного собрания Иркутской области Андрей Левченко.
Материал подготовлен ООО "АИФ в Восточной Сибири"