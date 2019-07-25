В Красноярске врачи спасли французского туриста с инсультом

Едва не закончилось трагедией поездка 68-летнего туриста из Франции в Сибирь. Спасли получившего инсульт мужчину врачи Красноярской краевой клинической больницы.

В Красноярск Жан-Франсуа приехал, что бы отправиться в путешествие на теплоходе по Енисею. Как рассказал врачам после операции иностранный гость, в его планах было добраться до северных районов края с нетронутой цивилизацией природой.

Но уехать мужчина не успел. В гостинице перед путешествием он пошел завтракать и внезапно потерял силу в правых конечностях.

- С симптоматикой острого нарушения мозгового кровообращения иностранец был срочно доставлен в приемный покой краевой клинической больницы. После осмотра невролог назначил препарат для рассасывания тромба, - рассказали в пресс-службе медучреждения.

Как раз вовремя - буквально на глазах после введения препарата стило проявляться улучшение состояния пациента. Исчезли ассиметрия рта и девиация языка, связанные с поражением лицевого и подъязычного нервов, наросла сила в конечностях.

В итоге уже после обеда его перевели из реанимации в больничную палату.

- Теперь наш француз уйдет из больницы на своих ногах. Случись инсульт на теплоходе, все могло окончиться печальнее, - отметили врачи краевой больницы.

Медики уверены, что француз обязательно реализует свою мечту и сможет увидеть природу Красноярского края с борта теплохода.