В Красноярском крае обнаружили нелегальный детский лагерь

Полицейские Красноярского края в ходе рейда выявили нелегальный детский лагерь, который располагался на территории частной базы отдыха на берегу реки Мана. Об этом сообщает пресс-служба краевого МВД РФ.

По данным ведомства, отдых был организован частным предпринимателем 1971 года рождения. Он расселил в двух деревянных коттеджах 24 ребенка в возрасте от семи до 13 лет, которые приехали из Красноярска. Разрешительных документов на организацию детского отдыха у него не было. Ранее он уже попадал в поле зрение правоохранителей за аналогичное нарушение в июне нынешнего года.

Полиция проинформировала надзорные органы о данном факте. Уточняется, что на территории уже выявлены нарушения пожарной безопасности. Родителей уведомили о необходимости забрать детей с базы отдыха. В настоящее время они находятся под охраной полиции.

Напомним, масштабные проверки организации отдыха в детских лагерях и базах отдыха начались после пожара на базе "Холдоми" в Хабаровском крае, на территории которого был организован нелегальный палаточный лагерь. Отмечалось, что руководство базы не имело разрешения на размещение детей в палатках, они должны были жить в стационарных помещениях. В результате пожара погибли четверо детей, еще восемь человек пострадали.