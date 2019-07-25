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25.07.2019 13:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кузбассе супруги-инвалиды остались без жилья

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

Доследственную проверку информации о нарушении жилищных прав слепых супругов-пенсионеров провели в Кузбассе.

Сообщение о том, что семейная пара инвалидов по зрению лишилась квартиры, сотрудники следственных органов выявили в процессе мониторинга социальных сетей еще в середине июля.

Фото: Марина Лысцева/ТАСС
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Проверка доводов, изложенных в обращении завершилась тем, что материалы были переданы в органы внутренних дел. Об этом "РГ" рассказала официальный представитель регионального СУ СК РФ Надежда Ананьева,

По данным РИА Новости, жилье в Ленинске-Кузнецком супруги потеряли после того, как познакомились на рынке с продавцом телефонов. Мужчина вошел к ним в доверие, помог отремонтировать квартиру, а потом уговорил приватизировать и переоформил на себя.

Сейчас жилье принадлежит уже другому человеку, а пожилых супругов приютила знакомая многодетная семья в селе Красное. Искать правду незрячий пенсионер отправился в столицу, где заболел пневмонией и попал в больницу.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область
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