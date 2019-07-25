В Новосибирском зоопарке поселились изящные дикдики из Братиславы

Трех дикдиков, изящных, но очень маленьких представителей подсемейства антилоп, получил Новосибирский зоопарк им. Р.А. Шило.

Как рассказали в пресс-службе зверинца, двух самок передали коллеги из московского зоопарка, а самец переехал из Братиславы (Словакия).

От большинства представителей отряда парнокопытных дикдиков действительно отличает маленкий рост - не больше 35 сантиметров при длине тела в 45-70 сантиметров. Кроме того, у этого рода очень большие выразительные глаза.

Свое название необычные африканские антилопы получили из-за звуков, издаваемых в случае опасности: что-то вроде "дик-дик", или "зик-зик".

Ранее в Новосибирске этих животных не было, но "новоселы" уже вполне адаптировались и охотно едят растительные корма. Правда, посетители смогут увидеть новых обитателей зоопарка чуть позже: сейчас они находятся в закрытом вольере.