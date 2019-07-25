В Тулуне эвакуировали жильцов треснувшей после наводнения пятиэтажки

В Тулуне Иркутской области спасатели провели эвакуацию жильцов пятиэтажного дома, который пошел трещинами после наводнения. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Как сообщил представитель пресс-службы агентству, этот дом затопило по второй этаж, повреждены капитальные конструкции. Решением комиссии принято решение, что здание больше непригодно для проживания людей.

Эвакуированные жильцы будут размещены в пунктах временного проживания или у родственников.

Напомним, во время сильного паводка в Иркутской области затопило 109 населенных пунктов, на территории которых проживали 38 тысяч человек. Пострадавших, по словам губернатора области Сергея Левченко, должны обеспечить жильем до октября 2020 года.

Из-за наводнения погибли 25 человек. Еще восемь человек числятся пропавшими без вести.