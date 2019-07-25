Кадыров назначил шестилетнего мальчика своим охранником

Глава Чечни Рамзан Кадыров у себя в соцсетях рассказал, что штат его охраны пополнился шестилетним Магомедом-Эми Газиевым из Грозного. Политик посмотрел видеозапись из интернета, где мальчик просит родителей разрешить ему стать охранником Кадырова, когда подрастет, и решил воплотить его мечту в реальность.

"С сегодняшнего дня мне не нужно ни о чем беспокоиться. У меня появился охранник-профессионал, равных которому нет в мире. Некоторые скажут, что шестилетний Магомед-Эми слишком мал для спецназа. Несмотря на свой возраст, мальчик полон смелости, решимости и отваги", - написал Рамзан Кадыров на своей официальной странице в "ВКонтакте".

По словам главы Чечни, он встретился с мальчиком и пригласил его работать на должность командира. Магомеда-Эми провели по детским магазинам, где ему купили новую одежду, часы, игрушечное оружие и машину. Средства на это выделил региональный общественный фонд Героя России Ахмата Кадырова.