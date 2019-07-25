В Дагестане сотни школ ждет ремонт по специальной программе

В Дагестане к ремонту школ привлекли меценатов. Прошлогодний проект "100 школ" оказался удачным, поэтому в текущем году решено запустить новую программу.

Демографическая ситуация в республике - одна из лучших в стране. В основном именно по этой причине школ в регионе не хватает. По данным минобрнауки региона, в 1642 школах обучается около 400 тысяч детей, из них более двух с половиной тысяч - в третью смену. Большинство дагестанских школ построено еще в советские годы. Как следствие, 650 школам требуется капремонт, а 15 процентов учебных заведений находятся в аварийном и ветхом состоянии.

И вот в прошлом году в республике стали реализовывать проект "100 школ". Потянуть такой объем средств региональный бюджет попросту бы не смог, поэтому к ремонту школ попросили подключиться меценатов и муниципальные власти. Деньги на ремонт родных школ перечислили многие выходцы из разных районов Дагестана, преуспевшие в бизнесе. Но на этом их поддержка не завершилась. Люди предлагали свои идеи - к примеру, не только отремонтировать школы, но и построить там, где их нет, спортивные залы. В итоге удалось отремонтировать 117 школ вместо запланированных 100.

В этом году проект получил название "150 школ". По прогнозам властей, до конца года будут отремонтированы 217 учебных заведений. На эти цели региональный бюджет выделил около четырехсот миллионов рублей. 129 миллионов собрали меценаты, и 63 миллиона составили средства местных бюджетов.

Реализация проекта "150 школ" стала возможной после того, как был реализован проект "100 школ"

- Нынешний проект коснется 130 тысяч детей, которые обучаются в этих школах, - говорит министр образования и науки Дагестана Уммупазиль Омарова. Как отметила министр, реализация проекта строго контролируется, и после проведения всех работ сотрудники Минобрнауки, представители местных администраций и члены родительских комитетов проверят их качество. После этого свою оценку дадут МЧС и Роспотребнадзор.