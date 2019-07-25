Калининградские ученые нашли способ замедлить старение мозга

Чтобы замедлить старение мозга, необходимо вести активный образ жизни и ограничить калорийность питания. К такому выводу пришли ученые Балтийского федерального университета имени Канта (Калининград) и Уорикского университета (Ковентри, Великобритания) после исследования синапсов, нейронов и глиальных клеток в коре головного мозга.

Как пояснили в калининградском вузе, головной мозг человека содержит порядка 90 миллиардов нейронов - электрически возбудимых клеток, предназначенных для приема, обработки, хранения, передачи и вывода вовне информации с помощью электрических и химических сигналов. Связи между нейронами обеспечивают синапсы. Что касается глиальных клеток, они могут влиять на усиление или, наоборот, ослабление синаптических связей.

- Долгое время считалось, что глиальные клетки выполняют только функцию жизнеобеспечения нейронов и синапсов. Но ученые установили, что они также могут влиять на передачу сигналов. Они обеспечивают нейроны энергией и питательными веществами и регулируют синаптическую передачу, высвобождая аденозинтрифосфат (АТФ) - универсальный источник энергии и нейромедиатор глиальных клеток. Все эти процессы напрямую влияют на когнитивные функции головного мозга, - рассказал один из участников исследования, ассистент института живых систем БФУ имени Канта Александр Богданов.

Команда исследователей из Калининграда и Великобритании выяснила, что значительные изменения в процессе старения происходят и в глиальных клетках. В их цитоплазме ослабевает кальциевая сигнализация. Кроме того, с возрастом количество высвобождаемого АТФ снижается. Соответственно, ухудшается синаптическая передача сигналов, ослабевают когнитивные функции, с помощью которых осуществляется процесс рационального познания мира.

Ученые также провели лабораторные эксперименты на мышах и узнали, как можно бороться со старческими изменениями мозга. Группе животных ограничили калорийность питания и обеспечили активный образ жизни с игрушками, тоннелями, беговым колесом и большим пространством. Мыши потеряли не более 10 процентов массы тела, при этом у постаревших животных улучшилась синаптическая передача сигналов, активизировалась кальциевая сигнализация в глиальных клетках. Соответственно, увеличилась и способность глиальных клеток высвобождать аденозинтрифосфат. В результате у представителей этой группы сохранился высокий уровень когнитивных способностей. Мозг на уровне синапсов выглядел моложе по сравнению с мозгом сородичей, которые не вели активный образ жизни и не питались умеренно.

- На сегодняшний день мы установили, что здоровый образ жизни и умеренное количество потребляемых калорий способны замедлить старение мозга за счет увеличения способности глиальных клеток выделять АТФ, - продолжает Александр Богданов. - Но перед нами стоит новая задача - найти фармакологический способ для борьбы со старением мозга. Ведь не всем разрешены, например, физические нагрузки, или у человека может наблюдаться метаболический синдром, и простая диета ему не поможет.

Результаты исследования опубликованы в авторитетном научном журнале "Frontiers in Cellular Neuroscience". Оно проводилось на базе Уорикского университета под руководством профессора-исследователя БФУ имени Канта Юрия Панкратова и Ульяны Лало (Уорикский университет).