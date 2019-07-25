Петербургские врачи пришили мальчику два отрубленных пальца

Хирурги четвертого отделения Санкт-Петербургского педиатрического университета пришили два отрубленных пальца семилетнему мальчику из Псковской области. Операция длилась около 15 часов. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе университета.

ЧП произошло 23 июля, когда братья рубили дрова. В результате несчастного случая мальчик получил гильотинную травму. Ребенка доставили в Петербург.

Благодаря комплексной работе микрохирургов, анестезиологов-реаниматологов и трансфузиологов была проведена успешная реплантация двух пальцев, запущен магистральный кровоток - сшиты пальцевые артерии и вены с применением микрохирургических методов оперирования и прецизионной техники.

Как прокомментировал заместитель главного врача по хирургии Санкт-Петербургского педиатрического университета Евгений Соснин, ребенок чувствует себя хорошо, и врачи дают положительные прогнозы.

Кстати, это не первый подобный случай за последнее время. В июне врачи провели успешную операцию по восстановлению кисти мальчику из Карелии.

В общем, за 30 лет существования отделения медики провели более сотни операций по восстановлению пальцев рук.