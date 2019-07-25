Россия поставила Турции первую партию С-400 "Триумф"

Россия завершила первый этап поставок зенитных ракетных систем С-400 в Турцию. Остальная часть имущества будет доставляться по согласованному графику. Об этом ТАСС сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству. В рамках же первой партии поставок в Турцию отправили 30 рейсов грузовых самолетов, в которых находились компоненты С-400.

Об окончании первого этапа поставок ЗРС С-400 заявило в четверг и министерство национальной обороны Турции. Сам контракт на приобретение зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" Российская Федерация и Турция заключили еще в сентябре 2017 года. Его цена - 2,5 миллиарда долларов. Первые поставки начались 12 июля нынешнего года.

Против приобретения Турцией С-400 выступают США и НАТО. 17 мюля в США заявили о невозможности участия Турции в программе создания американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

Зенитный комплекс С-400 "Триумф" предназначен для перехвата любых типов воздушных целей в радиусе 400 километров. С подключением дополнительных модулей зона действия комплекса расширяется до 600 километров.