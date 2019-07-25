Студенты Череповецкого госуниверситета разработали гоночный болид

На международный конкурс гоночных машин Formula Student в Италию отправились студенты Череповецкого государственного университета. Там они представят гоночной болид собственной конструкции под названием Nord Craft.

Разогнаться до максимальной скорости - 140 километров в час - болид в состоянии за несколько секунд. Фото: Из архива Череповецкого государственного университета

Ребята уже в Италии - они прибыли туда на самолете, а болид отправили наземным транспортом в прицепе. У себя в группе в соцсетях молодые люди активно делятся первыми впечатлениями о представленных в Италии машинах. И активно готовятся и к старту. Как они считают, им достался удачный номер - 55.

- Последние дни перед отправкой болида в Италию мы работали со сцеплением, а последние 40 часов - практически без перерывов, - рассказал руководитель проекта Александр Кузьминов.

Кстати, это не первый болид череповецких студентов. В прошлом году они также штурмовали Formula Student. Но тогда не прошли отбор. Отчаиваться не стали и весь год потратили на доработку.

Чтобы сделать хорошую машину, ребятам предоставили 3d фрезерный станок, смонтированный на базе студенческого инженерного центра по проектированию и изготовлению скоростных транспортных средств. С его приобретением возможности для производства гоночной машины сразу же расширились. Такой подарок студентам сделал их родной Череповецкий государственный университет.

Основной состав инженерно-гоночной команды - это Денис Чекшин, Николай Пасечник и Николай Фалин. Деньги, а это 500 тысяч рублей, и базу для производства болида им тоже выделил госуниверситет. Плюс ребята сами нашли спонсоров, а потом еще и выиграли один из молодежных грантов России.

Максимальная скорость болида - 140 километров в час. Машина оснащена стандартной шестиступенчатой коробкой передач и ручным управлением и в состоянии разогнаться за несколько секунд.

- Хотя другие делают пневматическое управление. Но это прибавляет массу. У нас же болид весит около 250 килограммов, а низкая масса - один из факторов успеха, - говорит Денис Чекшин.

Кстати, проект увлек не только будущих инженеров. Помогали им и студенты гуманитарного института. Кроме того, над болидом работали дизайнеры и PR-специалисты. Все вместе придумали внешний облик гоночной машины, чтобы она была узнаваемой.

Международный конкурс гоночных машин Formula Student будет работать до конца нынешней недели. Эксперты оценят успешность проекта по двум показателям: техническом и экономическом. Изучат бизнес-план каждой команды, а сам болид пройдет испытание разгоном, тесты на выносливость и экономию топлива.

И кто знает, может, череповецким студентам повезет.