В Ленобласти стена жилого дома рухнула после взрыва газа

После взрыва газового баллона в поселке Рахья Всеволожского района Ленинградской области потребовалась эвакуация жителей. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе администрации Всеволожского района.

- В качестве пункта временного пребывания приспособили местный Дом культуры, - пояснили в администрации. - Здесь оборудовано 25 мест для жителей пострадавшего дома.

Ранее "РГ" сообщала, что после взрыва газового баллона упал балкон второго этажа. Но дальнейшие повреждения оказались более серьезными - обрушилась еще и часть стены трехэтажного дома по улице Октябрьской.

- По предварительной информации, дом сдан в 2016 году, квартиры в нем предоставлялись переселенцам из аварийного жилья, - уточнил собеседник "РГ". - Сейчас обстоятельства и причины ЧП выясняются.

После обследования места происшествия криминалисты назовут точную причину взрыва. Утечка газа - предварительная версия. Объем и сроки восстановительных работ станут ясны в ходе дальнейшей экспертизы.