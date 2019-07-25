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25.07.2019 11:50
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петербурге открылась международная олимпиада по экономике

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)
В Санкт-Петербурге открылась II Международная олимпиада по экономике. В ней принимают участие 29 команд старшеклассников из 24 стран мира, сообщили в пресс-службе правительства города.
Фото: YouTube Фото: YouTube
Фото: YouTube

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов на церемонии открытия олимпиады подчеркнул:

Фото: iStock
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- Это состязание не только определяет уровень интеллектуальной подготовки молодых людей, но и служит для них своего рода социальным лифтом - им открыта дорога в лучшие университеты России и мира.

Александр Беглов заметил также, что от знаний и компетенций экономистов напрямую зависит уровень жизни всего населения, и пригласил участников олимпиады приезжать в Северную столицу на учебу.

- Санкт-Петербург - столица студенчества, здесь учится сегодня более 350 тысяч студентов, - сказал он. - Наш город привлекает энергичных, дерзких, интеллектуальных. Мы ведем планомерную работу по созданию социальных лифтов и обновлению управленческого корпуса за счет молодежи. У нас действует программа 35 на 35, задача - добиться того, чтобы не менее 35 процентов рабочих мест были заняты специалистами не старше 35 лет.

Организатор проведения олимпиады - Высшая школа экономики. Директор Санкт-Петербургского НИУ ВШЭ Сергей Кадочников отметил, что в этом году количество участников увеличилось вдвое. Нынче участвуют более 130 школьников, своих делегатов прислали все континенты. Все победители вне зависимости от страны, которую они представляют, получат возможность поступления в будущем году на любую экономическую программу НИУ ВШЭ.

А ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов подчеркнул:

- Международные олимпиады проводятся с середины 50-х годов ХХ века, и до прошлого года в их перечне было лишь 11 предметов. Проведение в Москве в 2018 году первой олимпиады по экономике стало признанием того, что эта наука объективна и не зависима от национальных особенностей, она носит международный характер.

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Также перед участниками олимпиады с лекцией "Введение в теорию дизайна механизмов" выступил председатель попечительского совета олимпиады, профессор Гарвардского университета, лауреат Нобелевской премии по экономике 2007 года Эрик Маскин. Он подчеркнул, что экономика - самая важная из всех наук, потому что она помогает понять, как общество работает.

Олимпиада продлится неделю и будет состоять из трех этапов, каждый со своей темой - финансовая грамотность, экономика и решение бизнес-кейса. Первые два этапа пройдут в формате индивидуального зачета, на последнем участники будут работать в командах. Проверять работы конкурсантов будет жюри, куда входят преподаватели из университетов Испании, США, Австрии, России и Латвии.

Справка "РГ"

Первая международная олимпиада школьников по экономике состоялась в сентябре 2018 года в Москве. В ней приняли участие 65 старшеклассников в возрасте 16-18 лет из 13 стран. Победу в командном зачете завоевала Латвия, серебро - у России, бронзу поделили команды Казахстана и Бразилии. За личные достижения золотом были награждены 10 школьников, среди которых двое россиян - Семен Табанаков и Сергей Кыльчик. Страну проведения следующей олимпиады определит ее Международный совет.

Общество Образование Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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