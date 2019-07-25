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25.07.2019 20:14
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Петербурге появился Международный фестиваль дебютного кино

Текст: Жанна Васильева
Российская газета - Федеральный выпуск № 163(7921)
Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии. Превью, Санкт-Петербург, 26-28 июля
Пять короткометражек покажет на фестивале Московская школа кино. Фото: Предоставлено кинофестивалем Пять короткометражек покажет на фестивале Московская школа кино. Фото: Предоставлено кинофестивалем
Пять короткометражек покажет на фестивале Московская школа кино. Фото: Предоставлено кинофестивалем

Кто начал, тот не начинающий! Эта максима, адресованная писателям, тем более верна и для тех, кто снял свой первый фильм. Дебют - это не проба пера, это шанс быть услышанным. Фестиваль дебютов, который запускает проект "Новая Голландия: культурная урбанизация", - этот шанс как минимум удваивает, выступая в роли "усилителя звука".

Фото: Пресс-служба Приморской сцены Мариинского театра
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Впрочем, тут надо иметь в виду, что для фильмов, вошедших в программу "превью" (полномасштабный фестиваль в Петербурге запланирован на следующий год), в роли таких "усилителей" уже выступили Каннский и Берлинский кинофестивали, фестиваль Sundance. Так, в программу включены не только уже вышедшая в прокат "Дылда" - вторая картина Кантемира Балагова, показанная в программе "Особый взгляд" в Каннах и получившая два приза - за режиссуру и приз FIPRESCI, но и обладатель Гран-при фестиваля Sundance "Сувенир" Джоаны Хогг. Рядом - "Мальчик русский" Александра Золотухина, талантливого выпускника мастерской Александра Сокурова в Кабардино-Балкарском университете, и франко-китайская копродукция "Долгий день уходит в ночь", режиссер которой - молодой китайский поэт и режиссер Би Гань - восходящая звезда нового кинематографа. Выпускник киношколы Нью-Йоркского университета Кирилл Михановский известен не только в Каннах ("Приз молодому дарованию" в рамках Недели критики получил его фильм "Сны о рыбе"), но и в России. Его "Дубровский" с Данилой Козловским в главной роли стал заметным событием пять лет назад. В программе петербургского фестиваля дебютов заявлен его новый фильм "Гив ми либерти" (2019), в основе которого - собственный опыт режиссера, подрабатывавшего в студенческие годы в Америке водителем спецтранспорта для людей с ограниченными возможностями. Наконец, можно будет увидеть третий фильм еще одного любимца Канн - 37-летнего испанца Оливера Лаша "И придет огонь".

Если добавить, что на все фильмы, как и на "круглые столы" и мастер-классы вход бесплатный (достаточно зарегистрироваться), становится понятно, что новый фестиваль, президентом которого стал Александр Роднянский, намерен привлечь не только синефилов, но и самую широкую аудиторию. Но задачи проекта выходят далеко за рамки "феста фестов". Прежде всего - это поддержка оригинального авторского кинематографа, новых интересных идей и нового видения, а еще - появление площадки, где возможно широкое свободное обсуждение проблем молодого кино в России. Не случайно "превью фестиваля" начинается не с парадных речей, а с "круглого стола" о проблемах дебютов.

Фото: kinopoisk.ru
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И последнее, но отнюдь не по значению. Конкурс предполагает призы вполне весомые. Гран-при - десять тысяч евро, приз за режиссуру - семь тысяч евро, призы за лучшие мужскую и женскую роли - по пять тысяч евро. Для короткого метра предусмотрены три приза по три тысячи евро. К слову, в конкурсе короткого метра могут участвовать не только игровые, но и документальные, экспериментальные фильмы.

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