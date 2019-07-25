В Петербурге состоится премьера спектакля "Любовь и голуби"

Премьера спектакля "Любовь и голуби", Театр Комедии имени Акимова, Санкт-Петербург, 30 июля, 10 и 24 августа

"Любовь и голуби" - спектакль приглашенного режиссера Геннадия Тростянецкого по пьесе Владимира Гуркина - трогательная и забавная история любви, измены и прощения.

В главных ролях - четы Кузякиных - заслуженные артисты России Дмитрий Лебедев и Елена Руфанова.

Сравнения спектакля с всенародно любимым фильмом Меньшова, где снялись Михайлов и Дорошина, Гурченко, Юрский и Тенякова, неизбежны (в 1984 году картину посмотрели 44 миллиона зрителей, и вот уже 35 лет комедию, ставшую легендой и классикой, регулярно показывают по телевидению), но режиссера это не испугало.

- Зрители признавались нам, что невольно начинали сравнивать, и, как ни странно - получали от этого удовольствие, поражались разнице. И в конце им открывалось, что они видели совсем другую историю, - поделился с "РГ" Геннадий Тростянецкий.

А Елена Руфанова вспоминает: когда на сборе труппы объявили новые постановки сезона, услышав про "Любовь и голуби", подумала - бедные ребята, как же они будут это играть?

- Ведь фильм все знают, любят, его буквально растащили на цитаты. Все знают, например, Надюху Нины Дорошиной и ее фразочку "Людк, а Людк!", ставшую визитной карточкой актрисы. И Гурченко: "Людк, а Людк! Тьфу! Деревня!". А потом я увидела себя в распределении и подумала: "О, господи…". Но режиссер Тростянецкий! Когда я работала в Театре имени Ленсовета, он ставил у нас, но я не была задействована в его спектаклях. Я видела их и очень хотела поработать с режиссером "старой" школы, учеником Товстоногова, - рассказала актриса.

Кстати, режиссер сначала предложил ей попробовать две роли: Раису Захаровну и Надюху.

- К "разлучнице" вообще не знала, как подступиться: настолько ярко, гротесково сыграла ее в фильме Людмила Гурченко. В создании образа жены Кузякина мне помог, я думаю, опыт поездок по стране: видела деревенских жителей в Вологодской области, и корни мои архангельские органично заговорили, - продолжает Елена Руфанова.

Что интересно, в 1982 году Геннадий Тростянецкий ставил эту пьесу в Омском театре драмы, где работал после Ленинградского театрального института. Василия Кузякина играл тогда Юрий Кузнецов (позже он переехал в Петербург, служил в Театре Комедии, стал сниматься в кино, в том числе в "Улицах разбитых фонарей"). А Дмитрий Лебедев тогда выступал в роли сына Кузякиных Леньки. Теперь он живет в Петербурге.

- Кузнецов играл изумительно, уморительно! А Владимир Гуркин был артистом Омского театра, у него, к слову, были блистательные роли. Уже позже к нам приехал Владимир Меньшов - сочинять с ним сценарий, смотрел наш спектакль. Больше 200 раз мы сыграли его, что для провинции немало, - вспоминает актер.

Кстати, героев создатели спектакля поселили в добродушный и веселый мир сегодняшней деревни Перемилово, которую своими работами создал известный российский художник Владимир Любаров. В оформлении постановки использованы его картины.