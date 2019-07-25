В Петербурге воспитанниц пансиона Минобороны будут обучать музыке

В Санкт-Петербурге в строящемся филиале пансиона воспитанниц Министерства обороны РФ будет работать собственная музыкальная школа. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов.

Заявление прозвучало в ходе визита в Санкт-Петербург министра обороны России Сергея Шойгу. Вместе с Александром Бегловым они посмотрели репетицию Главного военно-морского парада, который пройдет 28 июля в честь Дня ВМФ, а затем проконтролировали ход строительства филиала пансиона.

Решение о его создании было принято "в поддержание традиций пансионерского образования Северной столицы". Застройщик уже приступил к завершающему этапу работ. Объект возводится на Бычьем острове.

Александр Беглов и Сергей Шойгу осмотрели классы, спортивный и актовый залы, обсудили образовательную программу. Она будет насыщенной. Так, по словам Александра Беглова, достигнута договоренность об открытии в пансионе филиала одной из музыкальных школ города.

Своих первых воспитанниц учреждение примет уже 1 сентября.

"В 5, 6 и 7-й классы наберут 240 девочек, - сообщили в пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга. - На обучение принимаются дочери проходящих службу в отдаленных военных гарнизонах, дети из неполных и многодетных семей, дочери погибших военнослужащих и участников боевых действий, награжденных государственными наградами за выполнение воинского долга".