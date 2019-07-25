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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Проверка в "Янтарном"

Наши девушки на Балтике проводят турнир и готовятся к олимпийскому отбору
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 163(7921)
На берегах Балтики проходит международный турнир женских национальных сборных "Кубок губернатора Калининградской области" с участием россиянок, Бельгии, Польши и Германии. Для всех команд это последняя проверка сил перед стартующей 2 августа мировой олимпийской квалификацией.
Фото: FIVB
Российские волейболисты второй год подряд выиграли Лигу Наций

Наша сборная в начале следующего месяца здесь же, на площадке калининградского дворца спорта "Янтарный", встретится с Кореей, Канадой и Мексикой. На кону в однокруговом соревновании будет путевка на Олимпиаду-2020 в Токио. Это не последний шанс квалифицироваться на Игры, но хотелось бы решить спортивную задачу сразу, не откладывая дело до январского континентального отбора.

Лидер сборной России Наталия Гончарова присоединилась к национальной команде после полноценного летнего отдыха. Фото: www.vc-lokomotiv.com

Нынешний "Кубок губернатора Калининградской области" - отличное подспорье для качественной подготовки к борьбе за билеты в Токио.

В своем стартовом матче подопечные Вадима Панкова победили Бельгию - 3:1 (25:13, 22:25, 25:14, 25:23). Самой результативной у хозяек с 25 очками стала Наталия Гончарова. Она, блокирующие Ирина Королева и Ирина Фетисова не принимали участие в Лиге наций, где Россия оказалась лишь 14-й.

Появление в составе этой троицы - очень мощное усиление. Очевидно, что на августовской квалификации главным станет матч против кореянок. И здесь свое веское слово должны сказать именно высокорослые игроки.

- Первая партия матча с Бельгией у нас получилась практически идеальной, все было четко. Но во втором сете развалился прием, - констатировал главный тренер сборной России Вадим Панков. - Отсюда пошли ошибки в атаке. И дальше прием был плохим. Представляете, десять ошибок в сете только в этом компоненте. И выиграли мы только на характере. Я получил информацию к размышлению, будем делать выводы, перестановки в составе.

По сравнению с Лигой наций в состав России добавились Гончарова, Королева и Фетисова

В другой встрече первого игрового дня Германия одолела Польшу - 3:2 (25:23, 16:25, 25:23, 25:27, 15:13).

Спорт Волейбол Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область
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