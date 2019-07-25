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25.07.2019 16:23
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Звезды петербургской сцены выпустили спектакль о театре

Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург)
Режиссер и известный актер Андрей Носков выпустил в Петербурге премьеру - спектакль "Амазонки" по пьесе Александра Макарова "Я свободна". Заняты в нем звезды сцены - три народные артистки, играющие прим театра: Эра Зиганшина, Татьяна Ткач, Ирина Соколова. А также любимец публики Сергей Барковский в роли худрука. Аншлаг обеспечен, что уже и произошло на трех сыгранных спектаклях.
Фото: Фото: Продюсерская компания Алексея Головина Фото: Фото: Продюсерская компания Алексея Головина
Фото: Фото: Продюсерская компания Алексея Головина

"Амазонки" - театральный роман об актерских судьбах. В театре будут ставить новый спектакль, на главную роль претендуют все три примы, "заклятые подруги", "амазонки". У всех давно не было новых ролей, поэтому они готовы на все, чтобы заполучить работу. Комедия, в которой есть и трагические нотки. Актерам интересно играть это, театралам - смотреть. Театр - "террариум единомышленников", храм, где "хрум, хрум - и нет тебя".

Вот что рассказали "РГ" создатели спектакля.

Вам доводилось прежде играть актрису?

Татьяна Ткач: Конечно, я сыграла много актрис - в спектаклях и сериалах.

Фото: Пресс-служба Театра музыкальной комедии
Театр музыкальной комедии выступит на пленэре в Гатчине

Ирина Соколова: Мои прежние роли - Элеонора Дузе в спектакле Романа Виктюка "Элеонора. Последняя ночь в Питсбурге", был спектакль "Ольга. Запретный дневник" в "Балтийском доме", где поэтессу Ольгу Берггольц играла Эра Зиганшина, а у меня - роль Муси, ее сестры, актрисы.

Эра Зиганшина: Я много замечательных актрис играла. Аркадину в "Чайке" Чехова, Кручинину в спектакле "Без вины виноватые". В акимовской Комедии был спектакль "Милый лжец", где мы играли с Игорем Дмитриевым, я - актрису Патрик Кэмпбелл.

Работа над "Амазонками" доставила удовольствие?

Эра Зиганшина: Я очень обрадовалась, когда мне предложили эту пьесу. Ирина Соколова, Татьяна Ткач! В нашем возрасте важен коллектив, а мы знаем друг друга с юности, прожили в одном городе, судьба каждой известна, хотя домами не дружили. Радостная встреча.

Нам крупно повезло, что партнером выбран Сергей Барковский, очень хороший актер. И у нас нет комплекса неполноценности, что он очень молод - по сюжету - для нас, пожилых: Сережа рано поседел и полысел.

Ирина Соколова: С Эрой мы когда-то играли в спектакле "Запретный дневник", с Танечкой встретились в работе впервые. Они гениальные партнеры, как и Сережа Барковский. Мы просто идеально подхватываем друг друга. А как иначе? Столько прожито на сцене, столько пройдено, пережито. Андрей Носков хорошо подводил нас к своему решению. Это его энергетика, эмоциональность в наших персонажах.

Татьяна Ткач: Мы с Андреем Носковым много работали прежде в Театральном центре на Коломенской, партнерствовали: он играл Мопассана, а я - его маму. Он деликатный и в то же время очень эмоциональный, выдумщик. Такое счастье, что нас соединил этот спектакль. Алексей Головин, продюсер спектакля, когда-то работал в театре Виктюка, играл на сцене с Эрой Зиганшиной, Ириной Соколовой, и мы с ним чуть ли не всю Россию объездили с антрепризными постановками.

Редкий случай, когда все обожают друг друга как профессионалы, это очень приятно. Мне кажется, что здесь на своем месте и Эра, и Ирочка. Все такие разные и замечательные!

Импровизация приветствовалась?

Фото: Брестский академический театр драмы
В Петербурге показали спектакль Брестского академического театра драмы

Ирина Соколова: Во время репетиций мы, конечно, добавляли в пьесу что-то свое, ведь она о нас, об актерской профессии, о способе существования на сцене, о театре. Чтобы было жизненно: как мы разговариваем за кулисами, как выходим на сцену.

Эра Зиганшина: Мы с удовольствием работали. В пьесе есть простор: можно импровизировать, шутить (автор позволил!), получать удовольствие друг от друга.

Андрей Носков: Автор пьесы Александр Макаров - современный молодой человек, москвич. Работал администратором театра и повидал много "народных" и не очень артистов и закулисных ситуаций. Это премьера пьесы, и в нашей версии (с позволения автора) чуть меньше закулисья и театра наизнанку, а больше лиризма.

Мне в свое время посчастливилось работать в БДТ, и я скучаю по мощи "старой", как теперь говорят, школы. Настоящий артист может сыграть без декораций и спецэффектов.... Так было и здесь. Мы сочиняли спектакль, и иногда, когда я предлагал мудреное решение, "народные" говорили мне: "Не надо, я это сыграю". И играли! И мне не нужно было подменять их игру режиссерским концептуализмом. В результате мы сделали очень аскетичный спектакль, где главное - актер! Я даже отказался от ярких декораций. Актеры импровизировали постоянно. Работать с такой командой - подарок судьбы. А уж сколько было споров и актерских баек!

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