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25.07.2019 14:38
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Киеву предложили вместо создания "автономии" в Крыму достать Луну с неба

Текст: Юлия Крымова (Симферополь)

В Крыму назвали бредом и попыткой вмешательства во внутренние дела России заявление Никиты Потураева, советника президента Украины, о том, что в текст украинской конституции могут внести пункт о "национальной автономии" на территории полуострова.

- Вместо попыток создания непонятно чего в Крыму украинским властям стоит лучше поставить перед собой задачу достать Луну с неба, - заявил в комментарии РИА Новости глава комитета Госсовета Республики Крым по межнациональным отношениям Юрий Гемпель. - Такие идеи нынешних властей Украины можно воспринимать только как бред сумасшедшего.

Фото: iStock
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Депутат уверен, что попытки Киева разыграть национальную карту в Крыму обречены на провал.

- В российском Крыму обеспечиваются равные права всех национальностей. Навязывание нам какой-то автономии - это грубое вмешательство во внутренние дела государства, - подчеркнул Гемпель.

Такое же мнение высказал лидер организации "Къырым бирлиги" ("Единство Крыма") и общественного совета крымско-татарского народа Сейтумер Ниметуллаев. Он назвал заявление украинского политика попыткой манипуляции и заигрывания.

- Все заявления Киева о "национальной автономии" в Крыму - не более чем вмешательство во внутренние дела другого государства, заигрывание с крымско-татарским народом и манипуляция, - считает Ниметуллаев.

- Крымские татары полноценно интегрировались в российское общество. Живя в российском Крыму, нам нет никакого дела, что там обещают представители украинской власти, которой, кстати, 23 года не было дела до крымских татар.

Власть Позиция Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Отношения России и Украины
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