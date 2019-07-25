Киеву предложили вместо создания "автономии" в Крыму достать Луну с неба

В Крыму назвали бредом и попыткой вмешательства во внутренние дела России заявление Никиты Потураева, советника президента Украины, о том, что в текст украинской конституции могут внести пункт о "национальной автономии" на территории полуострова.

- Вместо попыток создания непонятно чего в Крыму украинским властям стоит лучше поставить перед собой задачу достать Луну с неба, - заявил в комментарии РИА Новости глава комитета Госсовета Республики Крым по межнациональным отношениям Юрий Гемпель. - Такие идеи нынешних властей Украины можно воспринимать только как бред сумасшедшего.

Депутат уверен, что попытки Киева разыграть национальную карту в Крыму обречены на провал.

- В российском Крыму обеспечиваются равные права всех национальностей. Навязывание нам какой-то автономии - это грубое вмешательство во внутренние дела государства, - подчеркнул Гемпель.

Такое же мнение высказал лидер организации "Къырым бирлиги" ("Единство Крыма") и общественного совета крымско-татарского народа Сейтумер Ниметуллаев. Он назвал заявление украинского политика попыткой манипуляции и заигрывания.

- Все заявления Киева о "национальной автономии" в Крыму - не более чем вмешательство во внутренние дела другого государства, заигрывание с крымско-татарским народом и манипуляция, - считает Ниметуллаев.

- Крымские татары полноценно интегрировались в российское общество. Живя в российском Крыму, нам нет никакого дела, что там обещают представители украинской власти, которой, кстати, 23 года не было дела до крымских татар.