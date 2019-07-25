"Краснодар" купит экс-игрока сборной Франции Реми Кабелля

Футбольный клуб "Краснодар" и французский "Сент-Этьен" достигли соглашения о переходе в стан "быков" 29-летнего атакующего полузащитника Реми Кабелля. Сообщение об этом трансфере опубликовано на официальном сайте кубанской команды.

Текущая стоимость игрока, по данным Transfermarkt.ru, на сегодняшний день составляет 14 миллионов евро. Сумма покупки футболиста пока сторонами не объявлена, но, по мнению экспертов, она составит чуть более 10 миллионов евро.

Реми Кабелля родился 8 марта 1990 года на острове Корсика в городе Аяччо. Свой первый профессиональный контракт подписал с "Монпелье", в составе этого клуба выиграл чемпионат страны в сезоне-2011/2012. По информации пресс-службы "быков", за три сезона Кабелля, способный сыграть практически на любом месте в группе атаки, стал одним из ведущих игроков этой команды - он принял участие в 116 официальных матчах, забив 28 мячей и сделав 18 результативных передач партнерам.

Его яркая игра привлекла вниманеи английских клубов, и в июле 2014 года Кабелля подписал шестилетний контракт с "Ньюкасл Юнайтед". Увы, дела в АПЛ у новичка соврешенно не заладились, и Реми вскоре вернулся в аренду в "Марсель". А последний год он провел в "Сент-Этьене", с которым подписал полноценный контракт. Этот коллектив в сезоне-2018/2019 занял четвертое место в первенстве Франции, а Реми стал ее лучшим футболистом. Плеймейкером сыграл в 33 официальных поединках, набрав в них 15 баллов по системе "гол + пас" (10+5).

В карьере Реми Кабелля имеются выступления за молодежную сборную Франции, а в мае 2014 года од дебютировал в главной национальной команде страны, выйдя на поле в товарищеском матче с Норвегией. На его счету 4 матча за сборную страны, но последний из них датирован октябрем 2014 года. Отметим, что Кабелля ездил в составе сборной Франции на чемпионат мира - 2014 в Бразилию, однако на поле там не выходил (французы вылететели на том мундиале в четвертьфинале).

Сообщается, что все детали перехода Реми Кабелля в "Краснодар" согласованы. Футболист в ближайшие дни прибудет в южную столицу и пройдет медицинское обследование, по итогам которого с ним будет подписан личный контракт.